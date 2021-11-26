【高盛推介】科網股回軟 宜選貼價產品
2021年11月26日 11:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(25日)終止5連跌，升約1.2%，惟周五(26日)早段再度下跌。早上低開約1.1%後跌幅擴大，最低見466.8港元，為過去兩周低位。現報469.6元，跌約1.7%。有傳騰訊雲數據庫洩露，騰訊發文指正逐一致電核查等傳聞均是謠言。另有報道引述消息指至少9間國企限制員工使用微信。
阿里巴巴周四亦終止6連跌，升約2.7%，周五早段亦再度下跌。現報133.2元，跌約1.6%。有券商指在短期疲軟的消費情緒持謹慎態度之下，仍對阿里的新業務的巨大潛力充滿信心，及指阿里的本地服務、國際商業、雲計算等料於2022年財年中保持穩健。該行維持對阿里「買入」評級，目標價196元。
觀察個股輪證資金流向，可見騰訊認購證早前獲資金持續趁低部署認購證，例如本周三(24日)錄得約4,780萬元資金流入，但周四則獲資金轉向沽出。認沽證於周四則獲資金轉向流入。牛熊證方面，可見周四流入牛證的資金較集中在460元以上收回價的產品。周四熊證獲資金轉向流入，並較集中在500至505元收回區域的產品。
阿里方面，可見近期資金持續部署好倉，認購證及牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入。當中認購證有約1.05億元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。周四流入牛證的資金有約540萬元，並較集中在120至122元收回區域的產品。周四流入熊證的資金集中在146至148元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，雖見周四滬港通錄得約1.43億元資金淨賣出騰訊，但深港通方面則錄得約3.58億元資金淨買入。
就騰訊及阿里股價處於近期低位，投資者如看好宜選貼價產品以控風險。
騰訊購23964，行使價511.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿11.7倍，熱門、高槓桿。
騰訊購28299，行使價497.08元，2022年1月25日到期，實際槓桿10.6倍，貼價、低街貨。
騰訊牛52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，近60元收回距離牛證。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價130至145元間產品中，槓桿最高的阿里購(14555)。熱門選擇可留意年期約4個月的阿里購(27170)。牛證方面可留意阿里牛(67449)，與現價有約23元收回距離。
阿里購14555，行使價141.98元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、行使價130至145元間產品中，槓桿最高。
阿里購27170，行使價160元，2022年3月21日到期，實際槓桿6.8倍，熱門。
阿里牛67449，收回價110元，行使價108元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。
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