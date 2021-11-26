【高盛推介】美團周五公布業績 購證部署
2021年11月26日 12:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：周五(26日)公布業績的美團，周四(25日)升約0.3%，周五早段受壓急挫。早上低開約2.3%後跌幅擴大，最低見261.8港元，為一個半月低位。現報262.6元，跌約4.2%。
市場料截至今年9月底止，美團第3季非國際財務報告準則虧損介乎51.35億至69.24億元人民幣。收入介乎460.66億至490億元人民幣，按年增加30.1%至38.4%。市場並將關注疫情反覆如何影響目前及未來業務拓展等問題。而各券商則普遍給予看好評級，目標價最高413元。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於近期皆獲資金部署，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,300萬元。認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約860萬元。
牛熊證方面，牛證於周四繼續獲資金流入，有約70萬元，並較集中在240至245元，及260元以上收回價的產品。熊證於周四獲資金轉向流入，並較集中在325至330元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，可見周四滬港通錄得約1.39億元資金淨賣出美團，但深港通方面則錄得約2.68億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的熱門選擇可留意屬行使價300元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團購(25648)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(27453)。牛證方面可留意美團牛(56328)，與現價有約32元收回距離。
美團購25648，行使價298.98元，2022年2月23日到期，實際槓桿6.4倍，熱門、行使價300元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
美團牛56328，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡，可留意屬近熊的美團熊(53643)，與現價有約27元收回距離。
美團熊53643，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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