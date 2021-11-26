印尼停止出口鎳礦　加劇車用電池原料荒

電動車勢成市場主流，未來對生產電池的主要原材料--鎳的需求有增無減。然而，印尼作為鎳資源儲量最大的國家，最近陸續對外宣布計劃停止包括鎳、銅及錫等大宗原材料出口，對全球供應鏈產生一定影響。

印尼的鎳礦儲量約為2,100萬金屬噸，佔全球鎳礦儲量20%以上；產量則佔30%以上比重，成為中國等新能源車電池原材料的最主要進口國。

TrendForce表示，隨着新能源車向市場加速滲透，疊加正極材料高鎳化技術發展趨勢，高鎳三元材料順應市場對高能量密度電池的消費需求，未來新能源車市場對以鎳為代表的電池原材料需求將持續擴大。印尼計劃停止大宗原材料出口的決定，短期內並不會對全球供應產生影響，但未來或將改變鎳產業的供應格局，迫使電池廠商或鎳鹽加工商前往印尼建廠，帶動印尼鎳產業相關產品的附加價值提升。

然而，海外建廠所釋放的產能是否可以及時跟上市場需求，不僅考驗當地的電力及基礎設施水平，還與當地的政治環境、勞動力等外部因素有關。長期來看，TrendForce認為，限制原材料出口或將拉大電池原材料鎳的供需缺口，加劇全球電動汽車的電池原材料荒，未來或將影響電動汽車產業的快速發展。