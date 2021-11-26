【產經直播】港股恐再插穿二萬四關？
2021年11月26日 16:16
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港股周五(26日)經歷大跌市，恒指低開237點後愈挫愈深，一度跌逾677點，收市都要跌659點，收報24,080點；藍籌股幾乎全軍覆沒，後市仲要跌幾深，恐再插穿二萬四關？12月股民可做甚麼部署？
新經濟股龍頭成為跌市元兇，ATM無一幸免。有內媒報道，由明年3月1日起，騰訊(00700)旗下的微信及阿里巴巴(09988)的支付寶個人收款碼，將不能用於經營收款。另有外媒報道，包括中國移動(00941)、中國建設銀行(00939)及中國石油(00857)在內9間國企，以安全為由，限制員工使用騰訊旗下的微信平台。負面消息不斷，騰訊及阿里巴巴仲要跌幾深？
美團(03690)周五公布第三季業績，績前股價下挫，近期新經濟股走勢弱，咪亂博反彈？
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