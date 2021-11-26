印度神童阿南德又中！「黑色星期五」環球股市商品大冧

印度神童阿南德的預言準繩度令人驚訝，出道至今已多次「貼中」環球政治局勢、經濟發展，早前更預言世界要提防七災降臨，分別為新冠疫情重臨、極端天氣、能源及電力短缺、饑荒、供應鏈中斷及經濟動盪。

昨日(25日)是11月的第4個周四，正是美國的感恩節；緊隨而來的「黑色星期五」就發生環球股市、商品期貨大冧市，而觸發市場恐慌性拋售的正是新型變種病毒「Nu」。環球股市方面，日本股市收市瀉逾700點；港股直插至兩萬四關邊緣，最多挫677點，而收市報24,080點，跌659點或2.67%。外圍道指期貨，截至下午五點半，道期跌逾800點或逾2%。

市場憂慮疫情反覆影響經濟復甦，環球商品期貨在高通脹下仍錄得大跌，紐油報73美元，挫近7%；布油報76.48美元，跌逾5%。其他銅、鋁、鋅等有色金屬跌幅介乎2至3%不等。

據悉，「黑色星期五」是美國感恩節之後的星期五的非正式名稱，該詞於最近幾十年才被廣泛使用。

而阿南德於最新的影片中指出，本月19日(上周五)會出現581年來持續時間最長的月偏食，月亮落於金牛座，而金牛座與土地相關，因此房地產會首當其衝，短期內恐怕會有大震盪。亦由於月偏食關係，全球的地緣政治也將受到影響，像是中印關係恐怕惡化，影響多個產業。而在2022年4月前，還會出現豪雨引發洪水，最近印度南部Andhra Pradesh就因連續大雨，當地洪水氾濫奪走多條人命。