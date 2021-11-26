港華燃氣達成今年開拓30個零碳智慧園區目標

他認為，集團優勢是在內地擁40萬工商客戶，其城市燃氣網絡遍布130個城市，本身其客戶已在園區範圍，公司可直接為這些客戶安裝光伏板發電，並直接把電售予他們，不需要經由電網，而且政府亦相當支持這個做法。

他指，光伏發電成本較風力發電低，目前光伏發電成本為每度0.23元，預計成本將持續下降，未來有望降至0.15元。由於有關技術已成熟，僅投資一年就會有產出。

港華早前宣布斥資580億元，在2025年前發展200個零碳園區項目，執行董事暨行政總裁黃維義表示，早前訂立今年開拓30個零碳智慧園區的目標已達成，預計年內新項目可達35至40個，相信計劃可更快達標。早前引入亞洲私募基金駿麒資本（Affinity Equity Partners），令市場對集團業務信心增加，並收到來自各方尋求合作的意向，不擔心日後集資的問題。

另外，內地近月出現限電，李家傑指出，情況反映內地政府實施減排工作的決心，不會為賺錢而污染環境。