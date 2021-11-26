意達利擬向股東購投資控股公司　代價9.6億元

賣方VMS Holdings Limited，當中的92%由意達利主要股東麥少嫻控制，構成關連交易，須經獨立股東於股東特別大會上表決方式批准。交易完成，賣方與一致行動集團在公司持股量將由29.73%，增至69.64%。倘購股權悉數行使，則持股量增至70.08%。公告指，屆時賣方將申請清洗豁免。

目標集團的業務包括專注於中國醫療保健及科技、媒體及電信，及消費者行業之私募股權投資之另類資產管理；及提供另類資產管理服務配套的諮詢及項目管理服務或與中國醫療保健及TMT行業之私募股權投資有關之其他服務。完成後，目標集團將成為公司的附屬公司，業績將併入公司綜合財務報表。

公司解釋，目標集團將大幅擴大集團的營運規模及資產規模，收購事項與集團多元開拓生物製劑及生命科學投資的策略相符。目標業務的投資組合、經驗及客戶網絡亦將擴大集團之現有金融投資服務及生命科學投資業務分部。此外，公司單一最大股東已熟悉目標業務，將有助於實現無縫融合。