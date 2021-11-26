映灣園三房戶低市價易手　外籍業主3年蝕25萬

樓價從高位回落，藍籌屋苑亦出現虧蝕情況，東涌映灣園三房戶以775萬元低市價易手，外籍業主持貨3年多帳面蝕讓約25萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

●美聯鄭琨透露，西灣河嘉亨灣2座中層B室，實用面積約673方呎，三房間隔，原以約1,720萬元放盤，議價後以1,638萬元成交，呎價約24,339元。

●中原林耀昌表示，薄扶林63 Pokfulam第1座低層A室，實用面積約305方呎，一房間隔，以約900萬元成交，呎價約29,508元。原業主於2018年4月以815萬元買入單位，現帳面獲利約85萬元。

●利嘉閣梁頌熙表示，西營盤高樂花園錄本月首宗二手成交，屋苑3座低層A室，實用面積約340方呎，原則兩房改為一房間隔，外望海景，成交價748萬元，呎價約22,000元。

●美聯蘇振宇稱，西區寶翠園8座極高層B室，實用面積約772方呎，兩房間隔，享維港海景，以每月租金約4萬元獲外區客承租，呎租約51.8元。

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九龍區

●香港置業陳渝東表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道5號低層D室，實用面積約703方呎，三房間隔，以1,075萬元成交，呎價約15,299元。原業主於1998年4月以約368萬元購入單位，現轉售帳面獲利約707萬元或約1.9倍。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園11期5座低層A室，實用面積約505方呎，兩房間隔，最新以約765萬元沽出，呎價約15,149元。原業主早於2003年10月僅以約139萬元買入單位，持貨18年帳面獲利約626萬元或約4.5倍。

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城本月暫錄約18宗成交，已成功超越上月全月的14宗，平均成交呎價約14,700元。其中13座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以818萬元成交，呎價約15,822元。

●香港置業許鷹傑稱，奧運站維港灣9座中層G室，實用面積約459方呎，兩房間隔，望內園及泳池景，成交月租約1.85萬元，呎租約40.3元。

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新界區

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山嵐岸7座低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，原開價約800萬元，累減約20萬元，以約780萬元獲承接，呎價約15,984元。據悉，原業主於2018年以約700萬元購入單位，現帳面獲利約80萬元。

●美聯鄭文昌表示，元朗御庭居2座低層H室，實用面積約474方呎，議價後以630萬元成交，呎價約13,291元。新買家為用家，看好新界北區發展前景，由外區轉至元朗置業。

●中原王勤學稱，元朗翹翠峰5座高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以約700萬元零議價沽出，呎價約12,069元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水奕翠園7座低層B室，實用面積約942方呎，三房間隔，以1,168萬元成交，呎價約12,399元。原業主於2012年4月以約525萬元購入，現轉手帳面獲利約643萬元或約1.2倍。

●中原陳偉業稱，東涌映灣園3座中高層D室，實用面積約634方呎，三房間隔，本月初以830萬元叫價放售，最後減至775萬元易手，呎價約12,224元，較近期同類成交跌價約4%至6%。原業主為外籍人士，2018年8月以約800萬元入市，持貨3年多帳蝕約25萬元。

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳晉海5B座低層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，以1,000萬元沽出，呎價約16,750元。原業主於2018年8月以約959.7萬元購入單位，現轉手帳面獲利約40.3萬元或約4%。