柏傲莊III累錄逾百宗交易吹告個案
2021年11月26日 21:08
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市場憧憬兩地快將通關，買家入市態度更見積極。各區持續錄得一手成交，其中有買家斥資約2,910萬元購入西南九龍新盤2個單位。但另一邊廂，因建築工程不達標要拆卸重建的大圍站上蓋項目，至今累計已錄得破百宗交易吹告個案。
●KENNEDY 38第3輪暫沽22伙
●維港滙I 連沽2伙兩房 共涉約2910萬
臨海新盤不乏成交。信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙I，今日(26日)接連錄得2宗成交，涉資約2,910.8萬元。其中，第5座27樓A室，實用面積522方呎，屬兩房間隔，以1,440.99萬元成交，呎價約27,605元。
另外，上述單位對上一層的第5座28樓A室，實用面積和間隔相同，成交價為1,469.82萬元，呎價約28,157元。據悉，2伙由同一組買家購入。
●高爾夫‧御苑三房1,448.48萬沽
受惠北部都會區發展策略，區內項目交投步伐加快。恒基地產(00012)旗下粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，新近錄得位於3座5樓A室的成交，實用面積967方呎，屬三房間隔，以1,448.48萬元成交，呎價約14,979元。該盤本月累計錄得14宗一手成交。
同時，毗鄰上述單位的3座5樓B室，實用面積960方呎，原本於本月14日以約1,403萬元沽出，當時呎價約14,615元，僅現時已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，估計買家撻訂取消交易。
●Silversands連平台單位1,015.65萬沽
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，今日(26日)再沽出1伙。屋苑5A座地下B室，實用面積412方呎，屬兩房間隔，連210方呎平台，以1,015.65萬元成交，實用呎價約24,652元。
●元朗Grand YOHO第2期平台特色戶 呎價約24,252元
新鴻基地產(00016)旗下的元朗The YOHO Hub部署推售之際，同系的Grand YOHO第2期今日(26日)就錄得1宗連平台特色戶成交個案。單位為3座6樓C室，實用面積849方呎，屬三房間隔，連218方呎平台，以約2,059萬元成交，實用呎價約24,252元。
●OMA by the Sea三房 呎價約13,100元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，今日(27日)沽出1個三房單位。單位為1座1樓C2室，實用面積581方呎，連37方呎平台，屬三房間隔，以761.1萬元成交， 折合實用呎價約13,100元。
●何文田瀚名推售3個三房戶 指引價3,828萬元起
市區新盤承接力俗，嘉里建設(00683)旗下何文田瀚名，公布最新銷售安排，將於11月30日至 12月31日透過招標方式發售3個三房單位。同時，向買家提供「1838 一按付款計劃」。
上述3個單位為20樓B室、15樓A室及15樓B室，實用面積均為1,132方呎，全屬三房間隔，設有指引價分別為4,012萬元、3,828萬元以及3,846萬元。與此同時，發展商公布首推「1838 一按付款計劃」，提供「全期五年供息不供本」優惠，及提供1838備用第二按揭貸款計劃 ，供客人選擇。另有其他付款計劃則包括「SUPER 180 付款計劃」及「靈活360付款計劃」。
資料顯示，該盤提供73個單位，今年至今累計售出6伙，套現逾2.68億元。
●柏傲莊III累計錄破百字終止交易個案
據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，再新增4宗取消交易個案，累計同類個案突破百宗。其中，項目8A座31樓A室，實用面積1,014方呎，屬四房間隔，曾於今年6月以2,354.8萬元沽出，當時呎價為23,223元，惟成交現時已經終止。
另外，項目8B座25樓A室、8B座27樓A室、8A室10樓C室，分別於今年6月以1,746.6萬元、1,749.9萬元及1,738萬元沽出，現時同樣已經終止交易。
資料顯示，全盤提供892伙的柏傲莊III，於今年6月共售出約845伙。不過，該盤自今年7月公布建築工程不達標要拆卸重建後，至今已錄得102宗交易告吹個案，佔受影響845戶的12%。
●何文田VAU Residence首現交易告吹
萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，新近錄得首宗取消交易個案。據一手銷售資訊網資料，該盤的8樓E室，實用面積209方呎，屬開放式間隔，於本月21日以556.8萬元沽出，當時呎價為26,641元。不過，現時該宗成交於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，成為該盤自今年6月開售以來首宗交易告吹個案。