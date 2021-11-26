柏傲莊III累錄逾百宗交易吹告個案

市場憧憬兩地快將通關，買家入市態度更見積極。各區持續錄得一手成交，其中有買家斥資約2,910萬元購入西南九龍新盤2個單位。但另一邊廂，因建築工程不達標要拆卸重建的大圍站上蓋項目，至今累計已錄得破百宗交易吹告個案。

●KENNEDY 38第3輪暫沽22伙

●維港滙I 連沽2伙兩房 共涉約2910萬

另外，上述單位對上一層的第5座28樓A室，實用面積和間隔相同，成交價為1,469.82萬元，呎價約28,157元。據悉，2伙由同一組買家購入。

●高爾夫‧御苑三房1,448.48萬沽

同時，毗鄰上述單位的3座5樓B室，實用面積960方呎，原本於本月14日以約1,403萬元沽出，當時呎價約14,615元，僅現時已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，估計買家撻訂取消交易。

●Silversands連平台單位1,015.65萬沽

●元朗Grand YOHO第2期平台特色戶 呎價約24,252元

●OMA by the Sea三房 呎價約13,100元

●何文田瀚名推售3個三房戶 指引價3,828萬元起

上述3個單位為20樓B室、15樓A室及15樓B室，實用面積均為1,132方呎，全屬三房間隔，設有指引價分別為4,012萬元、3,828萬元以及3,846萬元。與此同時，發展商公布首推「1838 一按付款計劃」，提供「全期五年供息不供本」優惠，及提供1838備用第二按揭貸款計劃 ，供客人選擇。另有其他付款計劃則包括「SUPER 180 付款計劃」及「靈活360付款計劃」。

資料顯示，該盤提供73個單位，今年至今累計售出6伙，套現逾2.68億元。

●柏傲莊III累計錄破百字終止交易個案

另外，項目8B座25樓A室、8B座27樓A室、8A室10樓C室，分別於今年6月以1,746.6萬元、1,749.9萬元及1,738萬元沽出，現時同樣已經終止交易。

資料顯示，全盤提供892伙的柏傲莊III，於今年6月共售出約845伙。不過，該盤自今年7月公布建築工程不達標要拆卸重建後，至今已錄得102宗交易告吹個案，佔受影響845戶的12%。

●何文田VAU Residence首現交易告吹

萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，新近錄得首宗取消交易個案。據一手銷售資訊網資料，該盤的8樓E室，實用面積209方呎，屬開放式間隔，於本月21日以556.8萬元沽出，當時呎價為26,641元。不過，現時該宗成交於簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，成為該盤自今年6月開售以來首宗交易告吹個案。