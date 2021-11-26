內地監管激化打殘科企　微信支付寶恐「廢武功」

上述消息正好呼應近日內地加強對數據安全的監管。騰訊表示，全球許多企業正轉用企業軟件以滿足內部溝通需求；並指公司提供辦公協助企業通訊軟件WeCom作為解決方案。

同時，外媒指，內地監管機構因擔心敏感資料外洩，以國安疑慮為由，要求滴滴出行制訂從美國紐交所退市的計劃。消息指，正在考慮中的提案包括直接私有化，或在港股上市後再從美股退市。相關商議仍在進行中，監管機構也有可能撤回要求。

分析認為，這將對滴滴帶來重大影響。該公司今年6月底赴美上市後，引發內地監管部門強烈反彈，迅速針對該公司發起多項調查，並考慮了一系列前所未有的懲罰，本次的下市要求可能是其中一項。

另外，一則有關限制支付平台的「舊聞」再度發酵。內媒突然大肆報道，微信支付、支付寶等以二維碼(QR Code)技術方便用戶個人轉帳的「收款碼」功能，明年3月起將不能用於經營收款。據了解，該消息的出處為人民銀行於10月中發布的一項通知，不知為何，事隔一個月後竟被各大媒體爭相報道。

官媒分析指，市場上有許多人誤解了這則「舊通知」，該通知提出的監管要求並非完全限制個人靜態收款碼商用，而是提出「個人靜態收款條碼，原則上禁止用於遠程非面對面收款，必要時實行白名單管理。」換言之，該措施並非完全禁用收款碼功能，只是區分開「商用」及「個人用」的收款碼，影響實在有限。

不過，「空穴來風，未必無因」，關於限制支付平台的消息，可能是為數碼人民幣鋪路。國務院日前表示，支持金融科技創新發展，加快推出法定數碼貨幣試點；更明言支持北京市「探索建設數碼資產交易所」。此消息被外界解讀為數碼人民幣應用正加速普及，或是內地取替目前市場主流支付平台，如微信支付、螞蟻集團旗下的支付寶的先兆。

受消息影響，騰訊及阿里巴巴股價收市分別跌3%及4.6%。