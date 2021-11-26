「黑五」響頭炮靠富人　美國經濟藏暗湧？

美國民眾「掃貨」大日子「黑色星期五」（Black Friday）正式開鑼，為年底前購物旺季打響頭炮！雖然在美國經濟持續復甦下，市場普遍看好當地零售銷售表現勢創新高，但一項調查顯示，銷情亮麗可能只是由小部分富裕人口所推動，許多美國市民依然「勒住荷包」，這意味消費重返疫情前水平仍是言之尚早。

有會計師行在9月7日至14日期間，對逾4,300名美國消費者進行的調查顯示，消費者在假期購物旺季的購物開支預期按年平均增逾5%，惟增長主要由富裕人群所帶動。年收入高過10萬美元的消費者計劃在假期額外花費2,624美元，金額按年大增15.13%。反觀佔調查樣本65%、年收入低於5萬美元的低收入消費者，平均只願意花費536美元，按年「縮水」超過兩成。

不僅如此，多達11.5%受訪者稱不打算在購物旺季期間，購買任何禮物、禮品卡或其他娛樂用品，比例創下該調查歷來新高。

美國10月份零售數據亮麗，銷售按月升1.7%，連升3個月，就連全國零售商聯會（NRF）預料，當地11至12月零售旺季的銷售將按年增長8.5%至10.5%，或將高達8,434億至8,590億美元（約6.57萬億至6.7萬億港元），料將創下紀錄新高。連同核心個人消費支出上升及失業率改善，這些數據皆指向美國經濟出現強勁復甦。

喬治敦大學麥克多諾商學院、專門研究消費者心理學的副教授Karthik Easwar卻向外媒表示，疫情對經濟的影響是明顯且不平衡。對於一些在零售餐飲業前線工作的美國人而言，疫情意味着失業、長時間休假或健康風險增加，但從事白領工作的美國人卻只需要把辦公地點從寫字樓，轉移到家裏。

他說，經濟「鴻溝」仍將在這個消費旺季上演，零售商將會迎合大手筆的消費需求，意味那些高收入人士的支出以及更高的產品售價，可能蓋過一群經濟拮据消費者需下調開支的情況。

不能忽視的是，美國上月通脹已飆至逾30年高位的6.2%。該調查亦指出，接近四成消費者表示，今年可能花費更多的原因是總體價格上漲。而計劃在這個假期減少開支的消費者，當中有一半人歸咎於食品成本上漲，此比例遠高於去年的31%。

由於疫情持續衝擊全球供應鏈，運輸及生產成本水漲船高，一方面迫使更多零售商提高價格並減少折扣，一眾消費者亦因此選擇提早購物，調查顯示，出於對運輸及缺貨憂慮，有多達68%的消費者計劃在感恩節前「掃貨」。