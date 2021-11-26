【全球大冧市】美股道指挫848點　港股夜期失兩萬四關

疫情再起引發全球大冧市，就連一向強勢的美股也難於倖免。道指周五早段曾跌848點，至34,955點；標指跌71點，至4,630點；以科技股為主的納指跌184點，至15,661點。

港股外圍方面，恒指夜期報23,991點，挫91點，低水90點。

受疫情消息影響，市場避險情緒升温，現貨金昨曾升1.52%至每安士1,811美元。

Swissquote分析員Ipek Ozkardeskaya則認為疫情若再大規模爆發，央行將難以製定貨幣政策，在通脹已高企的情況下，已沒有足夠的空間向市場注入大筆資金，刺激經濟。

個股方面，旅遊及休閒股下挫，航空股受疫情消息拖累，美國航空挫7.86%；聯合航空公司跌9.09%；西南航空瀉6.74%；達美航空下降9.67%。

相反，疫情受惠股如視像會議平台Zoom升13.2%；網絡電視Netflix踴2.78%；家庭健身器材生產商Peloton增長8.72%。

內地電商拼多多截至9月底止第3季收入按年增長51.34%至215.05億元人民幣(下同)，遜預期；期內虧轉賺16.39億元；每股盈利0.29元。隨着期內疫情限制放寛，更多消費者選擇回到實體店購物，網上銷售增長比疫情爆發初期減慢。其股價曾跌14.33%至69.7美元。