【產經評論】環球股市風雲湧　疫襲經濟入寒冬

時值年尾節日旺季，環球股市卻突然風起雲湧，全因再現超級變種病毒，南非和歐洲的疫情又再擴散，恐慌震散金融市場，除股市大冧外，匯價波動，商品油價急挫，猶如驚弓之鳥！看來，市場憧憬的年尾旺季未必能兌現，加上如今難以寄望中美能合作「抱團取暖」，預示這個經濟寒冬不好過！

今年以來，疫情反覆下經濟停擺，已對全球供應鏈造成不可彌補的破壞。本以為第3季疫情逐步受控，第4季消費市道有望回暖，為明年的復甦和央行貨幣政策退場奠下基礎。萬料不到，近日歐洲疫情再拉警報，時值美國感恩節之後，「黑色星期五」（Black Friday）亞洲股市大插水，港股及日股同跌逾2%，台股及新加坡股市皆跌逾1%，接力的歐洲股市早段更曾跌逾3%，美股自然難抗「地心吸力」向下墮。環球市場大冧，節日消費氣氛勢受打擊。

事實上，此前匯市似乎已有所反應。美元指數偏強，土耳其里拉暴跌，敲響新興市場警號；至近日南非疫情嚴峻，九成確診感染比Delta更強的新變種病毒，現有疫苗幾乎沒有保護力，南非貨幣蘭特兌美元應聲急挫至一年新低。如是者，奉行「與病毒共存」政策的歐美地區，即使如何着力提高疫苗接種率，一旦新變種病毒隨着防疫措施放寬而擴散，只怕又再難以收拾，更一棒打沉本已脆弱的經濟復甦。故見近日資金開始重投美元避險，新興市場股匯受壓，不無原因。

畢竟，面對疫情反彈，各地都沒有更好對策，只有花至少數月再度實施嚴格的封鎖措施，讓疫情平復，但一年有多少個月？若這個冬季全球疫情再度大爆發，經濟復甦自必斷纜！

近半年，中國主動採取措施為經濟去槓桿和降溫，經濟增速已放慢下來，監管整改持續，務求一錘到底，並嚴守「清零」防疫政策。反觀美國，以萬億美元計的刺激經濟措施繼續大水漫灌，表面上市道回復興旺，可通脹持續升溫，股市泡沫白熱化，更急於推動復甦而奉行「與病毒共存」政策，變相大開中門，一旦疫情再次反彈，資產價格升得愈高只會跌得愈痛。

山雨欲來風滿樓，世紀瘟疫揮之不去，即使是經濟與軍事強國，都顯得技窮，只有耐心等待確認疫情過去，經濟始可真正重新起飛。中國深明此理，最怕是美國一子錯，拖冧全球，則中國亦難獨善，只有守好內循環護身，將影響降至最低。變局如是，不用「印度神童」預言，投資者對來年的經濟風險，應心中有數，謹記有備無患。