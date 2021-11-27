【全球大冧市】美股道指收挫905點　債息急回

南非爆出新冠肺炎新型變種病毒，疫情再起引發全球大冧市，美國股市在感恩節過後的「黑色星期五」遭遇暴跌。美股周五(26日)只有半日市，道指最多曾跌1,054點，收報34,899點，跌905點或2.53%，創今年以來最大單日跌幅；標指收報4,594點，跌106點或2.27%；納指收報15,491點，跌353點或2.23%。

歐洲多國已實施緊急入境限制，防止新型變種病毒傳播。世界衞生組織(WHO)周五召開緊急會議，該組織專家直言，新冠變異病毒株的傳染力或更甚於Delta病毒。

Swissquote分析員Ipek Ozkardeskaya則認為疫情若再大規模爆發，央行將難以制定貨幣政策，在通脹已高企的情況下，已沒有足夠的空間向市場注入大筆資金，刺激經濟。

傳統避險資產受捧，截至美股收市，紐約期金報每安士1,785.6美元，升0.07%；資金亦湧入債市，美國10年期國債孳息率報1.48厘，急跌15.5個基點。反觀之下，股市以外其他風險資產受挫，虛擬貨幣「龍頭」比特幣急跌8.47%，報54,166美元；以太幣跌10.2%，報4,056.6美元。

美股個股方面，旅遊及休閒股下挫，航空股受疫情消息拖累，美國航空收跌8.79%；聯合航空公司收市下挫9.57%；西南航空瀉4.32%；達美航空下跌8.32%。

疫情受惠股如視像會議平台Zoom收升5.72%；網絡電視Netflix漲1.12%。疫苗相關股大漲，Moderna急升20.57%；BioNTech全日上漲14.19%。

內地電商拼多多截至9月底止第3季收入按年增長51.34%至215.05億元人民幣(下同)，遜預期；期內虧轉賺16.39億元；每股盈利0.29元。不過，內地監管風暴持續，尤其在美國上市的中概股股價波動最大，拼多多全日急跌15.86%；網上證券商富途則跌8.67%。