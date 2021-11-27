陳鳳珠： 華整治科企反有利營運

港股反覆偏軟，並再次尋底，周五(26日)更直插「無水花」，失守8月及11月的低位約24,500點的強力支持位。近日科網企業陸續公布業績，惟大多受投資公允值虧損拖累，加上內地繼續規範或加強監管多個科技領域，導致科技板塊走勢轉弱。由於投資氣氛較差，預期大市短線仍缺乏方向。

內地工信部網絡安全管理局、公安部刑事偵查局聯合約談阿里雲及百度雲，要求兩家企業切實履行網絡與訊息安全主體責任，防範治理電信網絡詐騙工作，並對相關問題限期予以整改，拒不整改或整改不到位的將依法依規從嚴懲處。

另外，中國市場監管總局對未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，涉及多家大型科網企業，反映內地持續整頓科網行業。由於監管及整頓尚未結束，料資金難以追捧科網股。

除此之外，市傳中央或計劃向大型網絡公司在內的平台開發商徵收數據稅，對儲存大量客戶數據的互聯網企業並通過擁有相關數據取得的收益開徵稅項，以回饋社會。倘若徵收稅款，有機會大幅削弱科網企業的盈利。不過，整體而言，內地重點關注網絡安全，尤其擁有大數據的互聯網企業，相信內地將積極加大行業監管，亦可能增加稅項以支持經濟發展。

國務院表示高質量發展為今後發展階段的主題，並要加快構建新發展格局，深化供給側結構性改革為主線，堅持改革開放，擴大內需，並有序落實碳達峰碳中和，通過市場競爭淘汰落後產能。同時，要以科技創新作為暢通國內大循環的關鍵，為新產品新技術新業態提供應用場景，推動供應鏈產業鏈優化升級，並依託國內大循環，吸引全球高質量商品和資源要素，增加供應鏈黏性，促進國內國際雙循環更為暢通。

由此可見，內地將以創新科技作為推動未來經濟增長的重要因素，預期科技行業經過整頓後，將有更多空間讓創新型中小企業發展，同時亦會促使企業加大研發投入，優化產業鏈情況。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)