陳政深：恒指恐下試23800 勿沾港交所
2021年11月27日 08:30
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港股近日表現明顯轉弱，恒生指數周五失守24,500點的重要支持位，配合11月份高位遠低於10月份高位，整體港股的形態已進一步確立，加上恒指在一段區間的游走後向下突破，下一站已直指23,800點的年內低水平，後市再創年內低位的機會亦都愈來愈大。
然而，上周五下跌股份數目少於1,300隻，跌勢並不算全面，這亦意味着弱勢股未跌夠，現階段博反彈的風險仍然甚高。
揀股方面，暫時仍應以強勢板塊為主，德昌電機(00179)是全球最大的驅動系統及驅動部件供應商之一，其驅動系統及部件用於汽車、家庭用具、辦公室設備、工業產品、消費產品及醫療儀器。集團目前有近76%的收入，來自汽車產品組別。截至9月底止的半年度，以固定匯率及撇除收購項目計，此分部收入按年增長21%。
供應鏈受阻的問題令公司上半年毛利率下跌1.2個百分點，至21.3%，而基本淨利潤率，亦下跌1.6個百分點，至5.8%，集團表明暫時未見供應鏈問題過去，然而逆境之下，具實力及規模的企業往往可以有更佳表現，估值亦可為企業提供保護。
德昌電機現價往續市盈率僅約10倍，加上技術形態而言，由6月至今已打了圓底，只要大市氣氛改善，股價突破19.5元的頸線阻力，最大量度升幅可至22.5元，現價具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有上述股份權益）