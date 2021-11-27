中國經濟：10月規模以上工業企業利潤按年增24.6%

中國國家統計局公布，10月份全國規模以上工業企業實現利潤總額8,187.4億元人民幣(下同)，按年增長24.6%，較上月加快8.3個百分點，連續兩個月回升；兩年平均增長26.4%，加快13.2個百分點。今年1至10月份，規模以上工業企業利潤總額7.16萬億元，按年增長42.2%，兩年平均增長19.7%，繼續保持快速增長態勢。

10月份採礦業、原材料製造業利潤增長明顯加快，按年分別增長2.81倍、56.1%，均明顯高於工業平均水平，增速較9月分別加快51.7、18.4個百分點。分行業看，隨着能源保供政策措施的落實，10月份煤炭產量較快增加，帶動煤炭行業利潤按年增長4.38倍，增速較9月加快69.6個百分點；有色、化工行業利潤分別增長1.68倍、63.9%，增速較9月分別加快71.3、21.7個百分點；鋼鐵行業利潤增長57.3%，保持快速增長。

國統局工業司高級統計師朱虹稱，10月份，隨着保供穩價、助企紓困等政策措施的有力推進，工業企業生產經營狀況不斷改善，利潤增速穩中有升。具體來看，1至10月工業企業效益狀況主要呈現6大特點，包括：1)企業營業收入增長有所加快；2)採礦業、原材料製造業利潤增長明顯加快；3)消費品製造業利潤由降轉增；4)高技術製造業利潤保持較快增長；5)私營企業利潤增長連續加快；以及6)企業單位成本費用回落，盈利水平提高。

朱氏續指，10月份工業企業利潤繼續回升，但上下游行業間盈利分化狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本承壓仍較大，工業企業效益狀況下行壓力仍然存在。下階段，要加強宏觀政策跨週期調節，深入落實保供穩價相關政策措施，促進市場供需平衡，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定發展。