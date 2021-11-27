致富智庫：ETF係乜？入場門檻低　但投資風險要認清...

人人都投資，唔通人人都識投資咩？！而投資大忌正如諾貝爾經濟學獎得主James Tobin所說：「不要把所有雞蛋全都放在一個籃子裏」，正正說明分散投資風險的重要性。

講到分散投資，對初學者又或手頭資金有限的一族，投資於交易所買賣基金(Exchange Traded Fund，簡稱「ETF」)可能是一個不錯的選擇，因為它與股票一樣可以在聯交所買賣，更可讓你一次過買入多隻股票、債券及商品。

【ETF是甚麼？】

既然ETF可以經聯交所上市和買賣，其買賣程序及花費與一般股票類同，只不過買的並不是個別股票，而是基金。ETF的投資組合包括股票、債券、商品及貨幣市場工具等各類投資產品。投資者若買入該ETF，就等同買入該投資組合內的所有產品。

【ETF分2大類別】

相反，主動型ETF不會跟蹤任何相關指數，但會投資於一籃子的股票、債券、及/或其他資產，例如貨幣市場工具的投資組合，以尋求實現其投資目標。同時，為了優於市場或其基準，基金經理普遍會主動管理主動型ETF的相關資產。

【ETF特點逐一數】

●投資入場門檻低

基金普遍入場費較高，且手續費、管理費及報價都不及股票般透明，亦是適合有較多本金的投資者。若果手頭資金有限，ETF或者是可取的選項之一，因它同時結合基金的「分散投資」及股票的「方便買賣」兩大特點。

不過，投資無論多少都總會涉及投資成本，買賣基金離不開管理費，而ETF的價格已反映其管理費，投資者想知多些，不妨在發行人網站查閱及下載該ETF的收費比率、持股或追蹤的指數，就可以一目了然。

業內人士表示，在香港市場上，普通指數追蹤ETF的收費比率通常最低，就算是特定行業、市場及投資類別的ETF，其收費比率都低過1%。

●容易買賣兼簡單便捷

除了較易入場，買賣ETF手續亦相當簡單便捷，它與指數型基金的最大分別是購買方式，因為指數型基金與普通的互惠基金一樣，要投資就需要開設基金戶口。不過，ETF的買賣方式則與買賣股票一樣簡易透明，可以在交易所買賣，即是只要有證券戶口就可以即時交易，而所需的費用亦與投資於股票相同，包括交易佣金及交易所徵費等等，而且大部分香港ETF買賣時可豁免印花稅。

目前不少銀行的月供計劃中亦包括ETF，投資者可以根據個人喜好選擇適合的投資方法。

●即時報價透明度高

ETF的另一好處是報價透明，與其他在交易所上市的股票一樣，可即時知悉成交與否，而且可以在市面上常用的財經金融消息網站獲得相關的即時報價，但基金則要待收市後才計算，再翌日先可以知道前一日的價格，變相蝕了時間成本。

另外，不少ETF都會派息，亦會在發行文件中清楚列明派息政策，與上市企業的股票一樣透明。

●可分散投資風險

分散風險是促成投資成功的必要條件之一。就買賣股票而言，最簡單的做法就是買入多於一隻不同板塊的股票，萬一個別股份出事報跌，或許有另一類上升股份作為短期對沖。又或者投資於不同的投資產品之上，如買賣基金、黃金及衍生工具等，但風險可高可低。

●涉及中介佣金成本

在聯交所買賣ETF，雖然不用繳付認購費或者贖回費，但都會有例如中介人佣金的交易成本，而每間中介的收費會不盡相同，部分可能設有最低經紀費用等。為免有失預算，投資者可於認購前，查閱相關中介人(如銀行及經紀行)的收費情況。

●可在一級市場銷售

ETF除了有在二級市場，即股票交易所買賣的單位(或股份)，也可以發行非上市單位類別，在一級市場銷售。

屬於同一基金的上市和非上市單位類別，應有相同的投資策略，惟因始終是不同單位類別，它們的定價、交易安排與風險因素會不相同。整體來說，上市單位類別會面對與ETF相似的風險因素，而非上市單位類別則面對與非上市投資基金相似的風險因素。

【ETF風險要小心】

●投資市場及其風險

ETF亦並非毫無風險，正如所有投資一樣，ETF需要面對與所跟蹤或投資市場或指定行業相關的經濟、政治、貨幣、稅項、法律和其他風險。

●被動投資惹風險

被動型ETF並非「主動地管理」，當相關指數下跌，跟蹤該指數的被動型ETF的價值亦會跟跌，而被動型ETF的基金經理亦不會在跌市中部署防禦性倉位。因此，投資者可能會於相關指數下跌時，損失其大部分投資金額。

另外，投資者不可以主動控制個別企業的比重，即是如果某一股份在ETF中的比重較高，但其股價表現又未如理想，此ETF的價格亦會相應被拖低。

●選擇五花八門

ETF可以有效地分散投資組合，但大家投資時都要做足功課，專家建議可以到相關發行機構的網站，預先了解一下欲購買的ETF成分股、指數編製方法、指數追蹤誤差、收費、風險披露、收益分配及派息政策等，從中選出最適合自己的ETF再作投資。

●流通風險

除了個別熱門ETF，譬如盈富基金或部分主力內地股票的ETF，交易量較大外，其他ETF的交投一般都較為淡靜，流動性相對較低，買賣時的價格走勢便可能沒有股票般活躍。