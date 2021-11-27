德國智庫︰全球晶片荒因中國企業大量囤積

全球晶片短缺問題嚴重，拖累各行各業。德國智庫「新責任基金會」(SNV)最新研究報告顯示，晶片供應短缺危機除因為疫情導致供應鏈中斷外，許多中國企業近年來大量囤積晶片以應對美國出口管制禁令，是另一主因。

報告指出，擾亂全球晶片供應鏈最重要的因素是疫情大流行後、半導體價值鏈對晶片的需求猛增，以及中企應對美國出口管制的囤積。

中國是全球最大的半導體消費市場，尤其是上游原材料和設備自給率很低，高度依賴進口，半導體甚至超過原油、成為中國進口金額最大的商品。中國晶片進口很大一部分用於組裝智能手機、電腦等設備。

疫情使個人電腦、平板電腦和網路相機鏡頭等在家工作技術的需求飆升，造成晶片短缺，這是問題原因之一；其次，從2019年美國出口管制來看，除了華為外，其他半導體企業也受到拖累。「中國半導體公司或使用者、半導體客戶開始擔心，他們會成為下一個符合出口限制的對象。所以在那扇門關上之前，他們想要獲得大量的半導體庫存」。

報告續指，今年以來，中國晶片進口量仍在大幅增長，第一季、上半年和1至9月的晶片進口年增率分別達33.6%、29%和23.7%，今年首三季的進口量分別1,552億件、1,571億件、1660億件。