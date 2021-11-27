台灣券商遇黑客攻擊　帳戶疑遭操控買入港股深藍科技

巧合的是，深藍科技於同日發公告指，公司主要股東Sunlight Global Investment Limited及Lilian Global Investment Limited，在市場出售合共約4,965萬股公司股份，每股平均價同樣為0.208元，套現約1,033萬元，減持股數佔總股本約4.14%。

台灣元大證券周五表示，公司已發現交易異常，並暫停複委託電子交易，改以人工接單。

台灣證券交易所聲明指，11月25日下午5時27分接獲元大證券、統一證券通報，其委託下單系統遭黑客入侵，兩家券商已進行修改電子委託系統，以確保客戶權益。

該交易所表示，已請證券商應即採行必要措施，首先檢視取得憑證登錄防護力是否足夠，防護力不足的登錄方式，如僅以身分證字號、生日、預設密碼等簡易登錄輸入，應即修改系統或暫停服務。

另外，證交所將持續研擬強化證券商資安控管措施，以避免遭駭客攻擊，並將對證券商資安主管進行宣導，強化資安防範措施，維護市場交易安全。