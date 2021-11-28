葉尚志：騰訊海外遊戲或成未來增長引擎　目標看550元

港股在上周重拾了回整弱勢，市場估計美聯儲加息時間有提早機會，加上互聯網龍頭股在季報公布後又再出現下挫，都是令到大市弱勢再度浮現的消息因素。事實上，自從美聯儲在本月初落實退市減少買債後，港股資金流動性一直是主要觀察點之一。而目前，港匯已見有明顯轉弱，最新已跌至1美元兌7.8港元的年內最弱水平，資金出現了外流迹象，相信港股盤面仍將面對資金流動性的壓力。

事實上，騰訊已公布的第3季報，表現是符合預期的，而其主業遊戲業務保持穩健增長是關注重點之一，是有利公司繼續開拓其互聯網生態圈的最大本錢。騰訊第三季遊戲業務收入有449億元人民幣，佔總收入達到30%以上，並且首次公布海外遊戲業務收入數據，估計將成為未來增長引擎之一。建議可於450元以下買入，目標看550元，止蝕於380元。

第一上海首席策略師葉尚志