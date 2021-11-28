郭家耀：高端化戰略表現理想　小米耐心持有

根據Canalys數據，2021年第三季，小米全球智能手機出貨量排名第三，市佔率達13.5%。2021年9月全球MIUI月活躍用戶數達4.86億，按年增長32%。在渠道上，小米進一步加強線下渠道建設，內地實現10,000家線下零售店的突破，以高效率、高週轉的數碼化經營模式，為更多用戶提供全場景的消費體驗。

小米的IoT與生活消費產品業務第三季收入增長15.5%至209億元。小米持續堅持「手機 × AIoT」核心戰略，截至9月底，小米AIoT平台已連接的IoT設備數目突破4億，擁有5件及以上連接至小米AIoT平台的設備的用戶數超過800萬。

互聯網服務分部收入增長27.1%至73億元，互聯網業務毛利率73.6%，按年上升13.1個百分點。全球MIUI月活躍用戶突破5億，表現令人驚喜。2021年9月小米智能電視以及小米盒子的月活躍用戶數增長超過33%。截至2021年9月底，小米電視的付費用戶數增長13.5%至470萬。第三季小米廣告業務收入達48億元，增長44.7%，主要得益於用戶基數的增長，高端手機用戶佔比提高及商業化能力的不斷提升。而遊戲收入達10億元，增長25.0%，精品新遊戲表現優異，而且高端及遊戲手機用戶增長帶來更高的單用戶平均遊戲收入。其他增值服務收入達16億元，今年二季度推出圍繞每日生活場景的新消費品牌「日常元素」，並於11月上線UP付費會員體系，持續提高用戶線上消費體驗。

市場憂慮供應鏈問題繼續影響小米手機出貨量，加上榮耀手機推出構成挑戰，拖累股價業績後弱勢。不過，公司高端化戰略及互聯網服務表現理想，長線前景仍值得樂觀，可耐心持有。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)