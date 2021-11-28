陳樂怡：元宇宙概念熱炒 舜宇料可跑贏
2021年11月28日 08:30
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權重科技股走勢再次反覆，大市向上動力有限。個別企業業績令人失望，加上再傳出不利監管消息，市傳內地將對科技龍頭徵收數據稅，官方尚未否認消息。另外，騰訊控股(00700)須得到工信部審批才可更新旗下應用程式，重燃市場對監管風險的關注。從資金流角度而言，市傳年底將有大型新股上市，其中中國中免勢成焦點。資金提前準備，推動香港銀行同業拆息(Hibor)向上。企業配股集資活動增加，市場流動性縮減。策略上維持看好碳中和主題，即電動車產業鏈、可再生能源。
投資者可關注金山軟件(03888)，第三季純利按年跌15%至5.65億元人民幣，優於預期。雖然受到遊戲行業監管環境收緊所影響，主打遊戲延至明年推出，但辦公室軟件業務維持穩健增長，平均月活躍設備數按年增長14%，可緩衝遊戲市場的逆境。加上，公司今年加大研發開支，管理層預計相關開支佔收入比率2022年將會回順，明年盈利料會復甦。
中國信通院公布，10月國內市場手機出貨量按年增28.4%，扭轉9月按年下跌8.1%。出貨量表現明顯改善，主要是得益於蘋果公司手機iPhone 13期內銷情強勁。晶片短缺問題雖有改善，但並不顯著，業界認為晶片壓力要等到明年下半年才會真正緩解。事實上，今年手機市場需求不濟，規格升級緩慢，加上原材料成本高企，打擊手機設備股毛利。
市場憧憬明年供應鏈瓶頸改善，惟仍待消費需求追上，才有力支持升級潮，預期手機設備股走勢仍會反覆。不過，龍頭舜宇光學科技(02382)基於其汽車相關業務增長較快，隨着元宇宙概念熱炒，舜宇AR/VR設備業務吸引投資者關注，股價走勢料可跑贏同業。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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