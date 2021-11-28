陳樂怡：元宇宙概念熱炒　舜宇料可跑贏

中國信通院公布，10月國內市場手機出貨量按年增28.4%，扭轉9月按年下跌8.1%。出貨量表現明顯改善，主要是得益於蘋果公司手機iPhone 13期內銷情強勁。晶片短缺問題雖有改善，但並不顯著，業界認為晶片壓力要等到明年下半年才會真正緩解。事實上，今年手機市場需求不濟，規格升級緩慢，加上原材料成本高企，打擊手機設備股毛利。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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