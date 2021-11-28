積金局將研究擴大強積金投資範圍

積金局主席劉麥嘉軒於網誌中表示，強積金制度於今年12月1日正式迎來21歲，而目前剛處於中間點，是制度邁向成熟階段的起點。積金局未來的工作目標是繼續完善強積金制度，除了透過構建中的積金易平台改善制度的整體效率以及減低收費，亦重視提升強積金的充足度，關鍵在於五大因素，包括投資回報、基金收費、供款額、取消對沖及自願性供款。

投資回報方面，劉麥嘉軒表示，強積金由2000年12月實施至今年9月的年率化淨回報為4.4%，高於同期的1.6%通脹率，反映制度持續穩健增長。積金局未來會繼續研究不同措施擴大強積金投資範圍，協助打工仔把握投資機遇及作有效的資產配置，並透過多元化投資分散風險。

她又指，積金局過往透過不同途徑令基金收費逐步下降，包括提升基金收費透明、提供比較價格工具，以及推出「僱員自選安排」及「預設投資策略」促進競爭。為創造進一步減費空間，積金局正全力推展積金易平台項目，日後並以收回成本的原則運作，令計劃成員直接受惠於減省的計劃行政開支。

她另表示，隨着積金易平台全面運作後，政府會為低收入僱員代供強積金，讓基層僱員都可以有每月10%的供款。而市民關注的強積金對沖事宜，政府表明於下一立法年度修訂法例落實取消對沖安排，長遠將有助增加打工仔累積強積金的金額。

最後，積金局一直鼓勵計劃成員作自願性供款。自政府於2019年4月推出可扣稅自願性供款後，成員反應正面。在2020-21財政年度，可扣稅自願性供款共22億元，按年增加三成。截至今年9月，共有56,000個可扣稅自願性供款帳戶，可見愈來愈多打工仔認同以自願供款壯大退休資產的理念。