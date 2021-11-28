衛星產業轉民用吸金力強 可應用於農業保險能源...

投資者看好遙測衞星前景，並爭相將資金投入該產業，令衞星產業儼然成為下一個明星產業。2021年來包括BlackSky與Spire Global等遙測衞星公司相繼與特殊目的公司(SPAC)合併上市。早前，Terran Orbital與Planet Labs亦是透過相同方式掛牌上市。亦有部分業者尋求創投基金的注資。

該類遙測衞星公司，主要利用衞星拍攝地球影像、追蹤無線電信號與透過雷達來採集雲層資料。據PitchBook的資料顯示，該批衞星數據公司去年籌得金額達52億美元，是2015年14億美元的近四倍。而今年到11月10日為止，已籌得45億美元。

以往遙測衞星公司的客戶，多為國防部與政府其他部門。如今客戶群擴展至商業用戶。例如Corteva就專門銷售衞星數據應用程式，協助農民提高穀物收成與進行農地管理。此外，數據還能賣予保險業者，讓他們利用資訊評估風險，至於能源商更可用來監測油管情況。

數據提供商BryceTech表示，衞星數據於去創造26億美元營收，是10年前的10倍。而目地球軌道目前共有逾800多顆遙測衞星、多為民間擁有，遠超2011年底的123顆。