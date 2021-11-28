美國聖誕樹短缺　與中國供應鏈有關？

聖誕佳節將至，惟供應鏈混亂及通脹，加上夏季氣候異常等影響，今年無論人造或天然聖誕樹都將漲價，部分樹種還會缺貨。外媒指出，目前美國對人造聖誕樹的需求已大於天然，8成家庭採購人造聖誕樹。

美國主要人造聖誕樹進口商National Tree Co.表示，業界苦於供應鏈危機及中國防疫措施，導致人造聖誕樹製造時間較以往翻倍，且由中國南部運往紐約所需時間，亦由三周變成八周。

人造聖誕樹產業協會「美國聖誕樹協會」(American Christmas Tree Association，ACTA)估計，今年聖誕樹價格上升10%至30%。ACTA執行董事Jami Warner還說，雖然家家戶戶都能買到聖誕樹，但如果遲了，恐怕就買不到想要的了。天然聖誕樹產業協會「國家聖誕樹協會」(National Christmas Tree Association)則估計，天然聖誕樹的價格將上升5%至10%。

天然聖誕樹供應減少的原因眾多，首先是氣候，例如美國最大聖誕樹林場位於西北部俄勒岡州，由於熱浪、乾旱，聖誕樹根部因水分流失而倒下，導致減產10%，相當於減少50萬株。

雖然天然聖誕樹已盡量讓林場接近銷售地，但仍無法免於供應鏈危機、勞動力短缺、通脹等問題；如俄勒岡州一林場老闆Cubby Steinhart表示，該公司運輸成本按年升25%，且聘用外籍勞工的時薪從13美元增加到16美元。