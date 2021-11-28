銀行救地球　滙豐活化荔枝窩村獲聯合國教科文組織頒獎

自從有咗「綠色金融」呢個概念之後，各地嘅央行同銀行承擔起拯救地球嘅責任，除咗睇住啲滿是「銅臭」嘅數字之外，仲要睇埋碳排放數字。而滙豐早在2013年起已經同香港大學合作，結合鄉郊文化保育與可持續發展，活化位於新界東北部的荔枝窩村。

「荔枝窩鄉郊文化景觀」項目仲榮獲「2020年聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」首設的「可持續發展特別貢獻獎」，話項目具有創意，示範如何利用可持續發展的原則，在文化遺產的內外展開保育工作。

滙豐香港區署理行政總裁林慧虹就表示，「滙豐永續鄉郊計劃」成功凝聚了村民、農夫、學者、藝術家和義工，令這個本來已荒廢的村落恢復生氣。荔枝窩突顯了香港作為國際大都會的多樣性，更成為本港其他村落活化保育的藍本。

今朝仲晨咁早去到荔枝窩頒獎，啱晒，攞完獎林慧虹就同埋其他嘉賓品嚐在當地種植咖啡豆製成的咖啡。

茘枝窩位於新界東北，已經有400年歷史，昔日盛產茘枝而得名。當地擁有6公頃良田，可以從事各類農作物耕種，包括鬱金香、紅蘿蔔、茴香、洛神花、日本春菊、番薯葉、薏苡仁、薑花、蕹菜、薑、南瓜、青瓜、秋葵、蓮子、咖啡及紅莧菜等十多種農作物。