香港今年整體物業買賣金額暫達8202億元

今年整體物業交投暢旺，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至今年11月24日，首11個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖)暫錄約87,593宗，總值約8,202.43億港元。當中登記宗數創2012年的115,533宗後9年新高，估計全年宗數約95,000宗。而暫錄買賣金額則為歷來次高，料全年數字向上逼近9,000億元水平，有望超越1997年全年總值8,680.19億元的歷史高位。

按月方面，截至上周三，本月份整體樓宇買賣登記暫錄約5,775宗及約531.93億元，預計全月錄約7,100宗及約650億元，將按月上升約13.6%及約5.9%。其中一手私人住宅本月暫錄約1,414宗，總值約157.8億元。估計全月約有1,800宗及約200億元，將較10月的1,285宗及210億元，分別按月上升約40.1%及下跌約4.7%，登記金額將創三個月新低。

至於上月二手私人住宅暫錄2,623宗買賣，總值約259.5億元，中原預計全月約有3,200宗及約310億元，將較10月的3,055宗及287.8億元，分別按月高約4.7%及7.7%。