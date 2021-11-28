遠大醫藥入股InnovHeart近18%　拓心腦血管診療

Saturn為集團繼冠脈及外周血管介入藥塗球囊、神經介入取栓支架、血管及心腔診斷設備、鐳射消融平台、心衰治療系統後，在精準介入領域取得的又一全球創新產品，此次戰略合作亦是集團在打造國際領先的心腦血管精準介入診療平台的一次重要布局。至此，集團已實現在該領域中6個方向創新產品的全方位布局，順利如期完成了年初制定的發展規劃目標，成為在心腦血管精準介入診療領域中產品布局方向最廣、疾病覆蓋最全的公司之一。

InnovHeart位於意大利，是一家專注於創新型經導管二尖瓣介入治療(TMV)醫療系統開發的醫療器械公司，致力於為瓣膜疾病患者提供創新治療方式，其創始團隊在心臟瓣膜疾病領域深耕十餘年，有着十分豐富的產品開發經驗。InnovHeart的核心產品Saturn用經房間隔的介入方式植入，最大程度避免手術創傷，縮短術後恢復時間，創新性地將瓣環重建技術與瓣膜置換技術相結合，提升器械適配性，適合各種常見的二尖瓣結構。

Saturn產品的引進將有望使中國二尖瓣反流(MR)患者能夠同步共用全球範圍內最先進的經導管二尖瓣置換術(TMVR)治療方式。