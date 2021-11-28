中國燃氣夥東風汽車拓雙碳數碼化管理平台

1. 公司為東風汽車及其每個汽車產業集群基地，搭建汽車碳足迹平台並進行營運及推廣，基於數碼化平台為東風汽車產業鏈合作夥伴提供碳足迹測算、碳核查及減排服務；

2. 根據雙方意願及市場需求，擬首先選擇十堰市作為「零碳汽車城」合作示範項目，積極引入綠色水電，投資光伏、源網荷儲一體化等新能源項目，賦能零碳汽車產業園區建設；

3. 雙方探討建設可再生能源項目，協助公司實施碳中和方案；

4. 面向未來綠色交通體系，雙方共同探討打造汽車零碳營運測試場景，進行前沿技術及方案研究儲備；

5. 雙方共同開展綠色出行生態營運模式研究，推廣綠色交通汽車零碳運行生態體系，支撐車輛零碳運行。

集團認為，此次戰略合作將充分發揮雙方在各自領域的資源與技術優勢，在雙碳數碼化管理平台、十堰「零碳汽車城」、汽車產業碳積分政策創新等項目上開展合作，共同深耕雙碳、新能源利用等市場，助力推動國家雙碳戰略，加速推進集團在新能源領域的市場布局與戰略實施，從而使集團取得更大的企業效益與社會效益，為股東創造更大的價值。