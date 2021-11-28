翠華控股6個月虧損3042萬　管理層減薪15%

截至9月30日，集團於香港、中國內地、澳門及新加坡經營合共83間餐廳。於回顧期間，集團共開設6間餐廳，1間位於香港，3間位於中國內地及2間位於新加坡。集團一直密切留意疫情及市況發展，並持續檢討餐廳網絡，適時調整部署。另外，全體董事局及高級管理層成員亦繼續自願於回顧期間及直至目前減薪15%，作為控制成本措施。

展望未來，集團會繼續密切留意疫情及市況發展，並會於需要時調整策略以將不利影響減至最低。香港市場方面，大部分餐廳已恢復營運，並期待放寬各種本地及出入境的限制措施，增加本地市民及旅客的消費。中國內地市場方面，儘管業務仍會受部分地區的疫情影響，惟不利影響並不重大。澳門及新加坡市場方面，集團大部分餐廳已恢復營業。

集團會繼續努力控制成本，優化成本結構及把握租金回落的良機，致力控制租金成本於合理水平。集團計劃於2022年第一季前於香港增設3間餐廳。同時，集團亦會繼續審慎尋求機會在中國內地持續發展。海外市場方面，集團會繼續與新加坡合作夥伴珍寶合作，並重開位於Heeren的餐廳。

集團將持續推廣外賣服務，與客戶共同適應疫情下的生活新常態。為提高效率及生產力，集團會繼續通過控制營運成本(如租金及勞工成本)及檢視經常性開支，以保障利潤。與此同時，集團會繼續積極發展新品牌，進一步多元化集團的業務，推動未來的增長和創造盈利推動力。

於2020年5月12日，集團以投標方式獲機管局授權於香港國際機場內經營授權經營食肆。集團會繼續密切留意疫情對該授權經營食肆所帶來的影響。