十大屋苑交投按周跌25%　第一城錄明賺實蝕個案

中原地產指出，十大屋苑於周六、日(27、28日)錄12宗成交，較對上一周的16宗，按周回落約25%，但仍連續三周企穩雙位數水平，而期內只有鰂魚涌康怡花園及茶果嶺麗港城未聞交投。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末成交量有所回落，主要是近日環球金融市場波動，上周五港股、美股急瀉，市場不確定因素增加，影響物業市場氣氛，部分買家對入市轉持觀望態度。

過去兩日以鰂魚涌太古城錄3宗成交最多，中原趙鴻運表示，其中寶山閣高層G室，實用面積約691方呎，原則三房一廁間隔，上月中以約1,438萬元放盤，最後減至1,328萬元市價沽出，呎價約19,219元。雖然屋苑周六、日成交表現不俗，但全月累計則只錄19宗成交，市況仍屬淡靜。

期內不少屋苑均僅錄1宗買賣，該行袁顯岸表示，紅磡黃埔花園於本周末錄1宗成交，與對上一周相同。成交單位為11期13座高層C室，實用面積約639方呎，三房連套房間隔，以1,020萬元易手，呎價約15,962元。

沙田第一城亦於過去兩日錄1宗成交，料屬明賺實蝕個案。中原侯惠良表示，單位為11座中層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，成交價775萬元，呎價約16,012元，較同類型單位市價約795萬元，低約2.5%。而原業主於2018年10月以750萬元買入單位，持貨滿3年鬆綁轉售，帳面獲利只約25萬元或3.3%，料有機會蝕使費。