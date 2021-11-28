【經濟觸礁】環球央行陷兩難　滯脹風險急升溫

Omicron變種病毒來襲，引發全球金融市場恐慌，疫情或導致全球再進入新一輪的經濟停擺，復甦之路遙遙無期。更重要的是，與去年初疫情於大爆發時相比，現在各國央行在通脹高企的環境下，已沒有多餘彈藥「放水」拯救經濟，有分析更形容，這將是央行「最可怕的噩夢」！同時，封城措施勢阻礙生產活動，恐怕再推高通脹，令「滯脹」重現。

就目前資訊來看，Omicron比之前的Delta變種病毒株更兇猛，故市場不敢小覷其對經濟所造成的潛在影響，環球股市上周五恐慌式下跌，連近期強勢的美股亦慘遭「血洗」，道指上周五單日暴跌905點，創去年10月28日以來最大單日跌幅；俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)當日更曾狂飆56.02%，至28.99點，創今年3月來新高。

美股自去年3月觸及「疫情底」後強勢反彈，更屢創新高，很大程度與美國聯儲局不斷印錢有關。然而，上月美國CPI通脹已達到30年新高，當局已再無多餘政策空間去「放水」救市。因此，即使上周五環球大冧市後，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克日前對外仍堅持「放鷹」口脗，聲稱對加快縮減買債「持開放態度」。

他更試圖向市場派定心丸，稱相較於Delta，Omicron「對美國經濟影響應該較輕微」。倘經濟復甦軌迹不變，聯儲局在明年首季末或第二季初提前完成退市是「合理情況」；若通脹持續高企，明年很大機會加息至少兩次息。

盛寶銀行固定收益高級策略師Althea Spinozzi形容，通脹高企及疫情再起是「央行的噩夢」。聯儲局之所以保持「鷹派」主張，是由於封城會加劇供應鏈危機，從而帶來更大的物價上升壓力；為免經濟過熱只能「收水」。

不過，她警告，市場也可能因大規模封城而降低經濟增長預期，令長期國債孳息率下跌。考慮到聯儲局政策方向「企硬」，短期債息料重新拾升勢。觀乎美國債市走勢，美國10年期與30年期國債的息差僅為35個點子；而7年期與10年期的息差更只有8個點子，故目前距離債息「倒掛」似乎已不遠矣。

美國國債年期愈短，利率原應低於長債的水平，若7年期債息高於10年期，就出現債息「倒掛」，一般被視為經濟衰退的先兆。更重要是，假如通脹持續而經濟轉差，則意味進入「滯脹」時期。高盛料，即使新變種病毒對全球未至於有太大影響，但通脹上升令實際經濟增長相對大幅下滑，新一輪疫情或加劇投資者對風險資產進行短期對沖。

瑞銀財富管理認為，投資者不應該因為市場反應而倉卒地採取行動，Omicron病毒傳播範圍主要在疫苗接種比例較低的地區，目前有關其傳染力、耐藥性等資料仍未足以下結論。故該行建議維持原有投資策略並保留倉位；並增加防守型投資，特別是醫療保健行業。