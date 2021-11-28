全球供應鏈難復常！高運費仲要捱多兩年...

困擾全球的供應鏈中斷問題本露曙光，偏偏又遇上新一波超級變種疫情爆發，環球經濟再現停擺危機。業界人士表示，疫情因素續成阻礙航運業全面復甦的最大威脅，供應鏈要「恢復正常」恐怕最少等待至明年初。更有券商預料，運費將在未來兩年持續高企。

最新Omicron變種病毒襲全球，南非、歐洲率先爆發，越南上周六的感染新症個案達13,063宗。一旦疫情又在全球擴散，導致停工停擺，激化能源及商品供應短缺，影響港口運作，其後果就是令供應鏈問題再度惡化，航運價格易升難跌。

值得留意的是，全球前10大繁忙的貨櫃碼頭中，中國佔6個。惟近日美媒指出，從中國發送自動識別系統(AIS)信號的船隻數量下降近90%，失去中國海域的船舶訊息，令全球航運業難以掌握全球運力訊息，對於緊繃的全球供應鏈猶如雪上加霜。

國際航運商會主席Esben Poulsson早前表示，航運業存在一些揮之不去的問題，包括人手短缺導致海員調換困難，以及海員全面接種疫苗進度非常緩慢。事實上，內地在防疫上堅持採取「清零」政策，最新要求船員回國後進行長達7周的隔離，恐會加劇全球塞港危機。

根據海事研究和諮詢公司Drewry的世界貨櫃箱指數，上周全球運費大致保持穩定，較9月23日的每40英尺貨櫃箱10,377美元，下降逾11.4%，至25日的9,186美元，但總體運費仍比去年同期高出2.24倍。

日資券商大和表示，港口堵塞問題難以即時解決，尤其東南亞地區計劃通關，變相未來或更有機會再度實施封鎖，加上船公司擴大運力需時，預計運費和租船費維持高企至2023年底。該行指出，航運及物流股受運費潛在下滑的影響，自9月底有所回調，惟市場對上述因素過分憂慮，建議在板塊弱勢時趁機買入。