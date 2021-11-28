二手樓價無力再升　藍籌屋苑杏花邨錄明賺實蝕個案

近期樓價上升乏力，個別大型屋苑出現損手個案，柴灣杏花邨有單位3年半僅升值約4.2%，計及釐印費等開支原業主有機會微蝕離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原高鵬稱，西半山瑧環低層B室，實用面積約296方呎，開放式間隔，以860萬元易手，呎價約29,054元。原業主於2010年10月以756萬元入市，持貨11年帳面獲利104萬元。

●美聯黎泳傑指出，筲箕灣中心B座低層A室，實用面積約307方呎，為兩房間隔，原叫價約498萬元，減至約488萬元，呎價約15,896元，買家為同區租客。

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨2座中層5室，實用面積約471方呎，以811萬元易手，呎價約17,219元。單位約3年半只升值約33萬元或約4.2%，計及釐印費等開支料微蝕離場。

●世紀21北山梁淑儀表示，大坑龍濤苑1座低層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，獲區外首置客以730萬元承接，呎價約14,012元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角萬德閣A座低層4室，實用面積約992方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,710萬元承接，呎價約17,238元。原業主持貨10年帳面獲利約740萬元，單位升值約76.3%。

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九龍區

●香港置業曾家輝指出，長沙灣昇悅居2座高層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，放租約1個月，減租1,200元，以每月租金1.88萬元租出，呎租約35.9元。

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋富榮花園14座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價595萬元，呎價約12,293元。原業主於2008年3月以140萬元購入上址，持貨逾13年帳面獲利455萬元，單位升值約3.3倍。

●香港置業文愛玲稱，西南九龍匯璽本月暫錄約32宗租務成交，其中8座高層E室，實用面積約267方呎，屬開放式間隔，放租約兩周，減租1,000元，議價後以約1.5萬元租出，呎租約56.2元。

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新界區

●利嘉閣張海勇稱，粉嶺逸峯2座高層D室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以695萬元獲承接，呎價約15,376元。原業主在2013年3月以約390.3萬元買入單位，現轉手帳面獲利約304.7萬元或78%。

●利嘉閣朱子華表示，元朗益輝大廈高層F室，實用面積約301方呎，兩房間隔，外望開揚市景，原開價458萬元，減價8萬元或約1.7%，以450萬元易手，呎價約14,950元。單位為該廈本月首宗成交，現有約5個買賣放盤，叫價由438萬元起。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣居屋偉景花園低層G室，實用面積約550方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價628.8萬元，呎價約11,433元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山新港城G座中層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤2個月減價8萬元，以920萬元獲承接，呎價約16,697元。

●祥益袁思賢指出，屯門市廣場3座高層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，以每月租金1.05萬元租出，呎租約28.5元，新租客一次過預繳一年租金。