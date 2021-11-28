新盤UPDATES：周末僅錄27宗成交　按周跌8成

市場未有大型新盤展開銷售，一手市場於周六、日(27、28日)僅錄約27宗成交，較對上一周少約8成。其中堅尼地城新盤兩日沽5伙，項目部署短期招標出售特色戶。

●KENNEDY 38約一周售逾160伙 套現14億元

新地代理副總經理唐錦江指出，項目將於周內招標發售兩個連天台特色戶，其中33樓A室實用面積約1,000方呎，33樓B室則約566方呎，均內置樓梯直達天台。

而近年區內同類型單位成交呎價近5萬元水平，相信兩個招標特色單位可超逾該水平，並已收到逾10組買家查詢。

至於該集團今年壓軸大盤元朗The YOHO Hub大型住宅發展項目，雷霆透露，預計短期內可獲批預售文件，屆時會盡快公布樓書，很大機會於12月推售。

●KENNEDY 38兩日沽5伙 總金額4244萬元

堅尼地城KENNEDY 38於周六、日(27、28日)錄5宗成交，成交金額共4,244.56萬元。當中4宗昨天單日錄得，其中31樓L室，實用面積302方呎，成交價968.11萬元，呎價約32,057元。

●薈藍單日連沽兩伙開放式單位

另一宗成交為16樓B07室，實用面積亦為215方呎，單位以480.3萬元售出，呎價約22,340元。

●LP10連平台特色戶以1657萬元沽出

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10於周日(28日)售出1個特色單位，據成交紀錄冊資料，該盤第2A座1樓B室，實用面積816方呎，附設172方呎平台，成交價1,657.1萬元，呎價約20,308元。