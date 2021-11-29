周樂樂：內地堅定維穩　關注高景氣度製造業

上周，滬深兩市顯露先高後低的疲態，主要指數走勢繼續分化，其中，創業板指與科創50漲幅超1%，中小100指則下跌超1%。申万一級行業來看，15個上升13個下跌，其中，升幅前三分別為有色金屬、鋼鐵與食品飲料，跌幅前三位為休閒服務、農林牧漁與國防軍工。數據上看，目前市場各板塊走勢繼續分化，核心炒作集中在製造業中上游產業鏈，這與國內繼續加大製造業扶持，與部分地區重工業春季停產而造成的供需不平衡預期有關。

市場消息看，國內央行第三季度貨幣政策執行報告顯示，對經濟前景的判斷更趨謹慎，加大信貸投放支持實體經濟的預期升溫。早前中國副總理劉鶴指出，金融機構要加大對製造業企業的繼榮信貸支持，保證企業合理的資金需求，也再次強調適度超前進行基礎設施建設。認為新能源汽車、新能源、軍工、半導體等產業鏈的原材料與設備繼續維持高景氣度。同時，除了以上提及的行業，新基建還包括通信、軌道交通等行業，這些行業有望出現行業景氣度回升。

消息傳「華北、淮北、華西等重污染地區所有重工業企業從2022年1月1日至20022年3月8日關停」，認為重工業主要產品是製造業上中游材料，若消息屬實，在國內持續刺激製造業的情況下，處於高景氣度行業所需原材料的價格明年春季易升難跌。另外，上周四美國商務部工業和安全局將包括12家中國實體在內的27家實體，新增列入實體清單進行出口管制，雖然波及到的公司回應稱該事項對公司的影響總體可控。但認為短期看來，擴大製裁會進一步升級才是市場的憂慮所在，投資重點可以關注以專精特新為代表的國產替代鏈。

外圍市場，最新的美國聯儲局紀要顯示因通脹可能比預期持續要長，聯儲局可能加快縮減QE與提前加息。若美聯儲貨幣政策比預期提前收緊，將加劇全球風險資產短期的波動，也增加經濟下行壓力。認為在經濟下滑的情況下，美聯儲提前加大收緊貨幣政策的可能性不大，反而通過渲染風險事件憂慮、國際合作打壓大宗商品價格等手段，更加明智。上周市場已出現符合猜想事件。除了聯儲局高頻釋放加息預期與美國釋放油儲外，南非發現可怕的新型新冠病毒變種，主要發達國家幾乎同步採取限制非洲部分國家居民入境，導致航運、酒旅等行業大跌，原油等大宗商品亦出現大跌。

展望後市，在外圍環境急劇變化情況，國內政策更加堅定地強調維穩，不會有悲觀預期，符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情。判斷A股指數繼續震盪整固。策略上，繼續看好高景氣度行業的新材料、設備等企業，尤其符合專精新特的核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂