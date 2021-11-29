道期反彈　紐油重上70美元關

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.27；港匯見7.7980；離岸人民幣(CNH)報6.3933；美元兌日圓處113.77；歐元企1.1289，英鎊報1.3339。金價處1,788.34美元。油價反彈，布油報73.73美元，紐油處70.62美元。比特幣升逾4%，報5.73萬美元。道指期貨反彈200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。

●道指最多曾跌1,054點，收報34,899點，跌905點或2.53%，創今年以來最大單日跌幅；標指收報4,594點，跌106點或2.27%；納指收報15,491點，跌353點或2.23%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,765點，跌314點或1.32%。

●即月恒生指數夜期收報23,800點，跌282點，低水281點，成交25,241張。

●傳花旗被紫光集團拖欠170億元人民幣。

●新冠新變種病毒株「Omicron」令全球聞之色變，引發環球股市上周五(26日)暴跌。花旗集團策略師發表報告，建議投資者削減風險資產投資。

●外媒報道，美國前總統特朗普上周五(26日)表示，除了在中美貿易上取勝之外，他從來沒有想過要與中國開戰。

●內地融資難？今年近200間中企IPO遭叫停。

●中國10月規模以上工業企業利潤按年增24.6%。

●毋懼里拉暴挫，土耳其央行表示有足夠儲備抵禦貨幣危機。

●騰訊財付通外匯業務違規，被罰款278萬人民幣。

●紐約1月期油收報每桶68.15美元，跌10.24美元或13.06%，創今年以來最大單日跌幅；布蘭特1月期油收報每桶72.72美元，跌9.53美元或11.58%。

●紐約12月期金收報每安士1,785.8美元，跌不足0.1%，全星期計累跌約3.6%。

●歐洲央行行長拉加德表示，預計歐元區通脹將從明年1月開始下降。

●英國富時100指數收報7,044點，跌266點或3.64%；法國CAC指數收報6,739點，跌336點或4.75%；德國DAX指數收報15,257點，跌660點或4.15%。