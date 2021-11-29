羅榮華：全球逐漸興起「刷臉支付」

俄羅斯莫斯科地鐵全線車站於10月15日引入Face Pay的「刷臉支付」系統，乘客只需要經過專用閘門，向鏡頭「刷臉」，支付系統就會自動扣繳車費，乘客可以通行無阻地乘坐俄羅斯首都的鐵路交通。

其實「刷臉支付」近年已開始在全球普及，內地有支付寶和微信支付兩大巨型平台推動，全國滲透率不斷提高。美國公司PopID的人臉辨識支付系統，亦已經在全國70多間餐廳、咖啡店等使用。在2019年，香港機場的免稅店Duty Zero也曾經引人支付寶的「刷臉支付」並投入服務，只需要十數秒，就能完成整個付款程序，惟只限內地支付寶用戶可透過人臉辨識消費，而反應只是一般。

細看「刷臉支付」的程序，以支付寶為例，有帳戶註冊、上載照片登記、人臉識別和支付等。系統的人臉識別功能，需要對人臉的特徵進行準確識別，然後將生物統計學技術，與電腦圖像處理技術，進行有效結合，再通過圖像技術處理來提取影片中人臉的特徵。然後在此基礎上，利用生物統計學技術構建數學模型，即可獲得人臉形態的模板；再將該模板與消費者，即被偵測者的面部特徵，進行比較分析，即可獲得二者之間的相似值，就可以判斷二者是否為相同一人。

在第一次使用的時候，消費者需要登記個人資料、上載照片、連繫支付帳戶資訊等。每次支付，只要在下單購買後，讓支付系統掃描使用者臉部，並確認身份，在識別無誤後，即可完成扣款。支付寶的「刷臉支付」，採用3D人臉識別技術，具備金融級安全性，目前識別準確率已達到了99.99%。

不過，「刷臉支付」暫時未能在香港普及，有以下幾個原因。第一，科技愈來愈廣泛應用的同時，人臉辨識、掌紋辨識等生物識別技術應用，在世界各地引起不少爭議。反對者主要憂慮個人資料會對外洩露，也有市民擔心技術會成為人身監控的用途。

第二，在新冠肺炎疫情爆發後，市民外出工作和活動時，大都佩戴口罩，付款時需要除掉口罩作人臉辨識，也是一大麻煩。雖然有一部分人臉識別系統強調，即使消費者戴上口罩，也能進行人臉辨識，但是準確性成疑。

第三，現時的電子支付方法，也有足夠類型供香港市民選擇，未必需要轉用「刷臉支付」；而市民選擇支付方法，也多以方便和自己習慣為主。

其實科技的發展，是需要時間讓人認識了解，技術、私隱保密和運作流程，也會逐漸安全和優化，相信在疫情過後，「刷臉支付」可以發展得更好；而類似的「刷臉支付」商店，未來還可在更多場景使用。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 羅榮華