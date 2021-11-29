潘梓生：避險升溫　金價反彈可期

歐元上周急挫，主因歐洲疫情重趨嚴重，及當地央行鴿派立場強硬，美匯指數則曾升至近97水平，創去年中以來新高。

美元急升令貴金屬價格急挫，金價更於一周內由重大阻力位的每安士逾1,870美元，出現超買後大幅回落至1,780美元，跌幅近5%。雖然分析認為，金價回落與美國聯儲局加息預期有關，但事實上市場對加息預期早已反映於利率期貨價格上，並預期明年聯儲局有三成機會加息4次；相反，金價下跌時加息預期並未有多大變化，因此金價急挫更多與歐元勁貶促使美元急升有關。

現時，歐元大幅下挫後已嚴重超賣，縱使央行政策令歐元基本面十分疲弱，但歐元在1.12應有一定的技術支持，在嚴重超賣後短期再急挫空間有限，這將有助金價於近1,800美元繼續反彈。美國感恩節假期令市場流動性驟降，加上Omicron新冠變種病毒傳染能力驚人，令各類資產價格大幅下跌，皆有望吸引避險資金陸續流入金市。

金價在1,780美元跌至上升軌支持後料會持續反彈，短期於1,780至1,800美元應將有不錯支持，上方下降軌阻力則於約1,850美元位置。由於現時金價早已消化加息預期，金價仍然表現出一定強勢，後市上升空間仍然可期。長遠而言，若金價突破早前高位即1,880美元，可確認金價從去年8月至今的整固已經完結，明年金價就有望創新高。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生