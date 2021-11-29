十大券商：A股更具韌性　板塊配置傾向防疫主線

南非發現的新型變種病毒Omicron，投資者憂慮疫情升溫會拖累全球經濟，股市及油價受壓，資金流入黃金等避險市場。內地十大券商分析指出，跨年行情仍將繼續，A股或較海外市場更有韌性，而板塊配置可留意防疫主線。

●中信証券：新毒株衝擊 圍繞「三個低位」布局良機

該行表示，南非新毒株陰霾短期壓制市場情緒，未來發展趨勢尚不明朗，海外經濟恢復和貨幣寬鬆退出節奏可能放緩，且政策應對空間已不如前，但獨特的疫情防控策略下，中國經濟受新毒株擾動概率很低，在全球供應鏈中重要性將進一步提升，相對增速優勢也更明顯，人民幣資產避險價值將提升，外資對A股的增配可能提速。國內政策和經濟走勢方面，預計12月中央經濟工作會議對穩增長表態將更積極，提高國內經濟運行逐季改善的確定性。

配置上，建議重點關注：1、基本面預期仍處於低位的品種，如前期受成本和供應鏈問題壓制的中游製造，包括汽車零部件、電力設備及小家電等，逐步增配估值回歸合理區間的部分消費和醫藥行業，如白酒、食品、免稅、疫苗、血製品等；2、估值仍處於相對低位的品種，如地產信用風險預期緩釋後的優質開發商和建材企業，以及政策壓制預期有所改善的港股互聯網龍頭；3、調整後處於相對低位的高景氣品種，如國產化邏輯推動的半導體設備、專用晶片器件以及軍工等。

●國泰君安証券：重視疫情風險 毋須過度恐慌

該行認為，受Omicron影響，全球金融市場震盪。目前來看，核心的擔憂在於病毒突變可能導致免疫逃避和傳播能力增強，進而拖累經濟復甦進程。參考6月下旬之後Delta病毒演繹脈絡，其對A股衝擊類似於「黑天鵝」事件，邊際影響逐步趨弱，國內市場更加遵循內生邏輯。行業配置方面，高景氣與低估值並駕齊驅，繼續看好高景氣賽道及低估值的金融板塊，有序布局消費股。

●中金公司：疫情新變數 A股或較海外市場更具韌性

該行表示，A股短期可能也受海外情緒影響，A股可能比海外市場相對更有韌性，內部穩增長的政策預期可能是主導市場表現的更關鍵因素。市場短期路徑可能仍會有波折，但可能無需過度悲觀，當前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期，年底中央經濟工作會議是重要的觀察節點。

●廣發証券：短期存波動風險 板塊配置傾向「防疫」主線

該行表示，A股「真空期」遭遇變異毒株，全球大類資產表現或介於20年3月與21年7月之間，短期權益資產仍有波動風險，板塊配置向「防疫」主線傾斜。

●海通證券：新變種病毒對行情有影響 不改跨年行情趨勢

隨着經濟下行壓力被對沖，以及內房債務擔憂消退，大金融行業有望迎來修復。目前消費行業盈利、基金配置均處低位，展望未來，消費股的基本面有望回暖。

●興業証券：毋須過度擔憂 科創「免疫力」最強

該行認為，新變異株對A股影響有限，最多是短期「虛驚一場」，跨年行情仍將繼續。當前包括美國、英國及德國等在內的多個國家已宣布對南非及其鄰國實施旅行禁令，反應速度遠超此前幾次。對於A股，國內的疫情防控政策下，新變異株影響有限，短期波動或難免，但反而是一個值得把握的買入機會，其中階段性科創成長「免疫力」最強。

中期而言，繼續抓住跨年行情3條主線：1、以券商、保險、地產基建為代表的低估值板塊；2、有望受惠中美經貿關係緩和的機械設備、電氣設備、紡織品、傢具等板塊；3、科技科創仍是主旋律。

●安信證券：不恐慌 逢調整布局

該行認為，等待12月中旬政治局會議和中央經濟工作會議對於明年經濟政策的定調。如果市場出現短期的大幅下跌，則可以對後市更加樂觀一些。配置上，注重明年的業績穩定和高景氣的確定性，建議暫時避開可能受到疫情爆發影響的部分行業。

●山西証券：關注低估值板塊盈利修復機會

該行表示，目前A股流動性基本保持穩定，但在寬鬆預期持續走強的背景下，建議維持均衡配置的同時，關注業績有望修復的低估值藍籌標的，以及增長風格中景氣度仍高的低估值細分賽道。中長期則建議持續關注3個方向：1、消費板塊：醫藥、消費升級；2、長期優質賽道：碳中和、科技創新、新基建；3、穩健底倉品種：大金融。

●華西証券：堅定信心 「跨年行情」成色依舊

該行表示，新病毒變異株對國內的影響小於國外，目前A股萬億人民幣成交成為常態，且估值較合理。配置上，仍建議以增長為主，兼顧低估值，另近期新病毒的變異有望催生醫藥板塊行情。

●國盛証券：A股更多受到國內疫情小周期影響

該行認為，總結如下特徵，包括：1、國內外疫情小周期存在較大差異，且兩者之間的關聯性較低；2、今年疫情周期主要影響是資產比價及權益市場風格，而對資產絕對價格的影響較為有限；3、每輪國內疫情擴散都伴隨增長-價值、高估值-低估值相對跑贏，而在確診數量後出現逆轉；4、就全球市場而言，增長-價值、科技-能源的比價同樣與全球疫情周期高度相關。