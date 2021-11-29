【高盛推介】美團業績後急跌 輪證點揀？
2021年11月29日 10:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(26日)失守270港元水平收市，跌約3.9%，並在收市後公布業績。周一(29日)則低開見240.4元的一個半月低位後跌幅略收窄，現報243.8元，跌約7.5%。
截至今年9月底止，美團第三季營業額達488.29億元人民幣，按年升37.9%。盈轉虧蝕99.94億元人民幣，上年同期賺63.21億元人民幣。及後見有部分券商下調對美團目標價，但仍給予「買入」等看好評級。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於近期皆獲資金部署，認購證於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,040萬元。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,000萬元。
牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出。熊證於上周五繼續獲資金流入，有約590萬元，並較集中在275元以下收回價的貼熊。
觀察港股通資金流向，可見上周五錄得約4.2億元資金淨買入美團。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(27453)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購(24956)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值美團購(25648)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(61732)，遠牛選擇可留意美團牛(61720)，與現價有約24及34元收回距離。
美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、低街貨。
美團購25648，行使價298.98元，2022年2月23日到期，實際槓桿6.9倍，價外、低面值。
美團購24956，行使價260.98元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。
美團牛61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近34元收回距離遠牛。
美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。
美團熊53643，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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