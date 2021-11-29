【高盛推介】美團業績後急跌　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(26日)失守270港元水平收市，跌約3.9%，並在收市後公布業績。周一(29日)則低開見240.4元的一個半月低位後跌幅略收窄，現報243.8元，跌約7.5%。

截至今年9月底止，美團第三季營業額達488.29億元人民幣，按年升37.9%。盈轉虧蝕99.94億元人民幣，上年同期賺63.21億元人民幣。及後見有部分券商下調對美團目標價，但仍給予「買入」等看好評級。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉及淡倉於近期皆獲資金部署，認購證於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,040萬元。認沽證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,000萬元。

牛熊證方面，則見上周五部署牛證的資金主要沽出。熊證於上周五繼續獲資金流入，有約590萬元，並較集中在275元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，可見上周五錄得約4.2億元資金淨買入美團。

美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿、低街貨。

美團購25648，行使價298.98元，2022年2月23日到期，實際槓桿6.9倍，價外、低面值。

美團購24956，行使價260.98元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、低街貨。

美團牛61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近34元收回距離遠牛。

美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。

美團熊53643，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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