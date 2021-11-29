【瑞通推介】大市曾倒升　資金反手開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠疫情再添變數，新變種病毒引發全球市場恐慌，道指上周五(26日)盤中瀉逾千點，收報34,899點，挫905點或2.5%，為去年10月底以來最大單日跌幅；納指亦跌2.2%。俗稱恐慌指數的VIX波動指數急升54%。資金湧入債市避險，美國國債收益率創去年3月以來最大單日跌幅，10年期債息下跌16個基點至1.483厘附近。

恒指上周五以接近全日低位24,080點收市，跌659點或2.7%，為亞洲區內跌幅最大指數，大市成交略增至近1,300億港元。恒指上周五出現大陰燭，多項技術指標隨即轉淡，不僅失守保歷加通道底部，14日RSI跌破30進入超賣區，MACD熊差擴大，原先有機會形成的頭肩底形態亦遭破壞，並逐步出現短期下降軌。不過從估值角度看，按過往數據，每當恒指市帳率回落至低於1倍，恒指離見底反彈不遠。目前恒指市盈率約9.6倍，市帳率已跌破1倍，反映恒指估值正處偏低水平。

道指期貨周一(29日)早段反彈，恒指挫逾200點後獲承接，24,000點失而復得，留意後市能否守穩10月初低見的23,681點年內低位。

恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2.3億元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,200萬元，反映投資者預期恒指急挫過後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，最多資金流入之收回價為24,000至24,099點；而熊證街貨重貨區及最多資金流入的收回價均為24,800至24,899點。

人民銀行發布條碼支付監管新規，微信及支付寶個人收款碼明年3月起不可用作經營收款。其後官媒引述人行指規管個人收款碼不影響消費者。騰訊控股沽壓再現，上周五險守460元關，收跌3%於463.4元。周一早段倒升逾1%，重上470元。騰訊上周五遭18.6億元北水淨沽出。輪證資金流方面，超過6,800萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾380萬元淨流出。

美團上季錄經調整虧損逾55億元人民幣，收入按年增加37.9%至488.29億元人民幣。美團上周五收挫3.9%於263.6元，周一早段一度挫近9%，險守240元，其後維持逾6%的跌幅。上周五有逾4.2億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，分別有逾1,300萬元和約730萬元淨流入其好倉和淡倉。

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