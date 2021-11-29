李偉傑：醫渡科技商業化價值持續放大　有望突破30元水平

公司3大業務板塊，即「大數據平台和解決方案」、「生命科學解決方案」及「健康管理平台和解決方案」。業績理想，乃受惠其醫療大數據基建YiduCore的客戶增長，具有高度的可擴展性和自我強化功能。

截至2021年9月30日，YiduCore的數據基建已覆蓋全國超過20個省份、超過600多家醫院。在持續發展於公共衛生、研究和臨床診斷及治療場景，並取得了重大突破。期內，集團已經向78家中國頂級研究型醫院、21個監管機構和政策制定者提供了解決方案服務，其中公共衛生解決方案可針對40種傳染病進行主動監測預警。

集團服務的生命科學解決方案的活躍客戶數量增加19家，達127家，亦為2020年按收入計全球排名前20的國際藥企中的17家提供過服務，收入實現超過翻倍的增長。健康管理平台和解決方案板塊由於基數較小，收入同比大幅增長642.6%，在健康管理平台上至少購買一次的付費用戶超過8百萬人。

值得留意，集團截至報告期末，中國僅有的3家獲得中國信息通信研究院(「中國信通院」)頒發安全多方計算和聯邦學習能力認證的醫療科技公司之一。集團亦與清華大學成立一個聯合研究中心，以開展及推動聯邦學習和安全計算技術的研究和應用。

根據資料，受惠於集團的專病庫和大數據平台產出的論文已累計產出近120篇，加上醫渡具多元化業務，發揮空間大，亦為集團提供不少優勢。集團未來方向繼續採用「一橫一縱」策略。橫向而言，可通過擴大醫院及區域的網絡，同時豐富現有客戶的應用場景及投資核心技術能力，如安全計算及可解釋、可計算的模型化知識圖譜來強化YiduCore。縱向而言，集團將通過在網絡內開展多中心研究來繼續加深及優化各類疾病領域的見解及知識，從而不斷積累知識和對疾病的洞察，進一步加強賦能客戶和開發研究驅動型醫療解決方案的能力。

集團今年8月獲花旗「買入」評級，目標價50港元，不斷發展的生態系統為集團帶來多方位的變現潛力，業務前景及憧憬亦將會有更大空間。股價走勢上，該股在10月開始接近在23元水平開始見喘定，作短線操作可留意近期高位28至29元，假若科技股板塊投資情緒能轉趨樂觀，有望突破100天平均線30元以上水平，下方留意20元作支持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑