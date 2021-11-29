陳偉明：疫情憂慮重燃　宜對沖倉位風險

正當市場預期龍頭科技板塊跌勢已經喘定，準備帶領港股重拾升勢，不但龍頭科技股業績未如理想，內地上周初更突然傳出可能向科網巨企徵收「數據税」，一眾科網股慘遭全面拋售，港股隨即在上周初失守25,000關。

隨後，市場又傳出內地以資訊安全為由要求滴滴出行由美股除牌返港上市，而且更傳出國企禁用微信和支付寶個人收款碼用於經營收款，相關消息進一步推低科技板塊表現，加上南非發現新變種病毒Omicron掀起環球市場恐慌，港股於上周五(26日)單日急插逾600點後，周一(29日)曾跌穿24,000關。

市場原本預期恒指10月低位23,681已是全年低位，早前更有不少分析形容港股正在營造頭肩底向上，但南非新病毒Omicron的出現，港股無論新舊經濟股亦急插，不少分析已經轉軚認為港股今年10月低位有失手的可能性。

內地科網監未完，科技股即使估值吸引亦難大升，而疫情憂慮重燃，經濟復甦延遲，舊經濟股亦難免受累。 目前投資策略建議還是保守為上，投資者可考慮小注Long Put 12月價外1,200點恒指期權對沖倉位風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明