【向世界錢進】日本開放特定技能簽證　哪14類海外人才受捧？

要數港人喜愛的旅遊目的地，日本一定榜上有名，但奈何要在當地永久居留並不容易。近日傳出好消息，有傳日本當局研究最快於2022年開放「特定技能簽證」資格，供14個職業領域中擁有專業技能的外國人，連同家人可不限次數更新居留資格，變相開放無限期居留日本的大門，有望減低外國人長居日本的難度。

日語考試合格即可申請

日本面對就業人口嚴重不足的問題，於2019年起推出「特定技能簽證」，被認可的14類指定行業，包括農業、漁業、餐飲業、建造業、造船業、航空業、護理業、食品製造業、酒店或旅館業、工業機械製造業、材料加工業、建築清潔業、汽車維修保養業、電子與電氣訊息相關行業，只要申請者能證明有相當程度水平的技能及於日語考試中合格，便可申請「特定技能簽證1號」。

然而，1號簽證最短為期4個月，最長為期一年，要不斷更新簽證，最長只能於日本逗留5年，期間亦不能攜帶家屬。

若外國人在5年後仍想在日本居住，需要申請「特定技能簽證2號」，居留資格可不限次數更新，家人也可取得居留資格，但僅限擁有建造業或造船業的特定技能才可申請。

再者，即使擁有特定技能，技術人才申請日本移民或居留的門檻仍然很高，所以日本一向並非移民的首選國家，不少當地企業亦因居留限制而不願僱用海外專才。

助解決勞動力短缺問題

不過，隨着日本持續面對少子高齡化夾擊，勞動力短缺問題愈趨嚴重，日本官員正考慮於2022年修例，允許上述14個人手嚴重不足的指定行業領域的外國人可以無限次延長簽證，並可帶同家人一起，變相令他們可以於日本永久居留。有傳相關決定預計最快明年3月公布。

資料顯示，日本2019年推出「特定技能簽證」時，雖然以5年內吸引約34.5萬名外勞為目標，但申請人數少於當局預期，每月只能夠引進約3,000人，主要來自越南和中國。而截至去年底止，日本有約172萬名外國工人，僅佔整體工作人口2.5%。

保留國籍取永居權 須連續住滿10年

日本移民大致可分為歸化與永久居留權兩種，雖然兩者均可在日本永久居住，但申請要求各有差異。

歸化亦即申請人會歸化成為日本人，可取得日本國籍和日本護照，兼可享有選舉權和被選舉權，但申請人同時要放棄原本的國籍。要成功歸化，需要由申請到歸化，合法居住在日本5年以上，期間按時納稅，沒有犯罪紀錄，沒有對日本社會造成麻煩，亦沒有加入或成立任何企圖以暴力破壞日本政府的團體。另外，申請人也需要有謀生能力或足夠資產，能夠應付在日本長期生活。

專才配偶簽證住一年可申

至於永久居留權，申請人可以保留原來的國籍在日本長期居住，除了沒有選舉權及被選舉權，享有的福利與其他日本人相同，例如可參與日本公共年金、以日本人息率敍做按揭等。

要取得永居權，條件與歸化相似，同樣需要按時納稅，沒有犯罪紀錄，具備在日本謀生能力等，但最大分別是要在日本連續合法居住滿10年。

對不少人而言，住滿10年才可申請永居權條件太苛刻。幸而，外國人也可透過申請其他類型簽證，提早取得日本永居權。其中，高度人才簽證和配偶簽證，在日本最快住滿一年就可申請永居權。

高度人才簽證是日本政府為吸引世界各地的專才而設，基本條件是申請人年收入不能低於300萬日圓（約20.4萬港元），及須在日本政府訂立的高度人才評分表中取得70分以上，評分項目包括年收入、學歷、工作經驗和年齡。取得70分的申請人，在日本居住滿3年可取得永住權，如果取得80分，可縮短至居住一年就可以拿到日本的永居權。

至於與日本人結婚取得的配偶簽證，可讓簽證持有人在日本居住和工作。當取得配偶簽證3年，並在日本住滿一年，可取得日本永居權；居住滿3年則可取得日本籍。

投資34萬申經營管理簽證

此外，外國人也可透過經營管理簽證，在日本開公司創業或收購日本公司而取得在當地居留的資格，投資入場門檻為500萬日圓（約34.5萬港元）或以上、主申請人滿20歲，以及公司在日本有固定的地址和明確的商業計劃書，可以說服日本政府，業務具有可行性及持續性。簽證允許申請人的直系家屬包括配偶和子女可跟隨陪同，全家享有日本的教育和醫療等福利待遇。

物價「躺平」 不時出現通縮

當全球主要國家皆面對通脹困擾，日本依然置身事外，物價繼續「躺平」，多年來通脹率保持在極低水平，甚至不時出現通縮。

圓匯年內貶一成 料續跌

分析認為，這與當地就業市場流動率低有很大關係，當勞動人口無法透過轉工獲得加薪，消費時亦抗拒支付更高價格，同時企業也不敢輕易加價，使企業利潤受到擠壓，僱員薪金無法上升，形成惡性循環，日本物價也因而長期低迷。

對外國人而言，更關注圓匯今年獨弱。美元兌日圓近期曾升穿115關口，是2017年3月以來首次。圓匯今年以來已經累計貶值約一成，在十國集團（G10）貨幣中表現最差，反映了日本央行保持極為鴿派的立場，與其他主要央行開始縮減買債甚至加息的貨幣政策背道而馳。

有分析師預期，日本有意繼續讓日圓貶值以刺激出口，加上該國財政缺口龐大，預計明年日圓匯價走勢仍然疲弱。

本身日本生活水平不低，加上圓匯弱勢和物價升不起，外國人或有感資金「更見使」、生活更寫意，使日本不失為一個適合移居的地方。