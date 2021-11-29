海福德集團公布一系列人事變動
2021年11月29日 12:34
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海福德集團(00442)公布一系列人事變動，均自2021年11月27日起生效，其中包括：1、蘇志一因其他工作及業務承擔，已辭任執行董事兼董事會主席，並不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；2、熊聰已辭任執行董事兼行政總裁，並不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員，以及授權代表；3、蔡斯已辭任執行董事職務；4、洪美莉已辭任非執行董事；5、丁鐵翔已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；6、陳志權已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員；7、盧振邦已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。
委任方面，其中：1、執行董事謝祺祥已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及授權代表；2、非執行董事陳維端已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；3、獨立非執行董事邱伯瑜已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；4、獨立非執行董事鍾衛民已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及5、獨立非執行董事寧睿已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。
另外，董事會進一步宣布，自2021年12月1日起，蘇樹輝將獲委任為董事會主席兼執行董事，以及提名委員會及薪酬委員會聯席主席；謝祺祥將獲委任為行政總裁。