海福德集團公布一系列人事變動

委任方面，其中：1、執行董事謝祺祥已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及授權代表；2、非執行董事陳維端已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；3、獨立非執行董事邱伯瑜已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；4、獨立非執行董事鍾衛民已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及5、獨立非執行董事寧睿已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

另外，董事會進一步宣布，自2021年12月1日起，蘇樹輝將獲委任為董事會主席兼執行董事，以及提名委員會及薪酬委員會聯席主席；謝祺祥將獲委任為行政總裁。