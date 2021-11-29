歐洲電信商聯署：美科技巨擘應分擔網絡開發成本

德國電信、Vodafone及歐洲其他11家主要電信公司的CEO在周一(29日)發表的聯合聲明中表示，美國科技巨擘應該分擔歐洲電信網絡開發的部分成本，惟未有點名哪些公司需要一起承擔電信網絡建設費用。

聯署的電信商還有意大利電信、法國Orange、荷蘭皇家電信、英國電信、奧地利電信、保加利亞Vivacom、比利時Proximus、挪威電信、葡萄牙的Altice Portugal、瑞士電信、瑞典的Telia電信。

聲明指出，大型科技平台正在產生大量的網路流量，並將流量轉化為貨幣收入，而這需要電信商持續和密集的網路投資和規劃，需要電信商的投資。目前電信商正面臨對5G、光纖網路，和有線網路的巨額投資，以應對Netflix、Google、Youtube、facebook提供的資料和服務增長。歐洲電信業在去年的投資增至525億歐元(約4,633億港元)。

此外，上述歐洲電信公司還批評政府把高價的頻譜拍賣活動當作搖錢樹，認為是人為地阻擋了競爭者進入市場。另外，一眾電信業CEO還批評了歐洲議會試圖取消歐盟內部的電話通話附加費用，他們認為這些是企業用戶主要收入來源；並認為這將在4年內奪去他們超過20億歐元的營業額。