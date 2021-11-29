【高盛推介】快手落後大市　購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：快手上周五(26日)跌約8%，但守穩在90港元收市。周一(29日)則開市失守90元水平後曾反彈高見91元，但及後再跌，最低見85.4元，為1個月低位。中午報86.9元，跌約3.4%。有券商料快手今年第四季每日活躍用戶全年按年增長16%至3.08億，第四季廣告營業收入按年增長50%至128億元人民幣，並維持對快手「跑贏行業」評級，目標價140元。

嗶哩嗶哩在上周四(25日)發力升約4.8%後，上周五回落跌約2.4%，周一繼續下跌。早上低開約3.9%後曾重上550元水平，最高見552元。中午報543.5元，跌約3.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署快手好倉，上周四及上周五共錄得約1,670萬元資金流入。牛證於上周五繼續獲資金流入，並較集中在74至76元收回區域的產品。淡倉方面，可見上周五部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至106元以下收回價的貼熊。

嗶哩嗶哩方面，則見近日資金沽出認購證，但以上周5個交易日計，則共錄得約550萬元資金流入。

快手購24337，行使價102.5元，2022年1月28日到期，實際槓桿5.5倍，行使價85至105元間產品中，槓桿最高之一。

快手購25436，行使價88.88元，2022年1月28日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。

快手牛63149，收回價80元，行使價77元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

快手牛64085，收回價75元，行使價72元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

快手購26403，行使價88元，2022年1月31日到期，實際槓桿3.4倍，貼價。

快手熊53639，收回價110元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率3倍，近23元收回距離熊證。

嗶哩購25091，行使價619.38，2022年2月11日到期，實際槓桿5.5倍，行使價540至640元間產品中，槓桿最高。

嗶哩購28442，行使價538.88，2022年2月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。

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