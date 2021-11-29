高盛指Omicron對全球經濟構成四大潛在影響…

新一波新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，投行高盛發表報告表示，目前尚不清楚Omicron會對全球經濟帶來甚麼影響，但稱現在調整明年的經濟預測為時過早。

高盛為Omicron對全球經濟的影響作出四個假設；首先，是最壞情況，Omicron較Delta變種病毒的傅播速度更快，明年第一季的全球經濟增長按季放緩至2%，較高盛先前預測的低2.5個百分點。至於2022年全年的全球經濟仍增長4.2%，較該行預測的低0.4個百分點，通脹前景則是「不明」。

其次為嚴重情況，Omicron所引致的案例及住院情況均較Delta情況嚴重；全球經濟增長將受到更嚴重的衝擊，而通脹前景影響依然「不明」。

另外是「虛驚一場」，Omicron較Delta傳播得更慢，對全球經濟成長和通脹均沒有重大影響。

「樂觀」的情況則是Omicron傳播性略強，但病情要輕得多。在這種推測的「正常化」情景下，疾病負擔減少會使全球增速高於高盛的預測。隨着需求再平衡以及商品和勞動力供應加速復甦，通膨率可能下降

高盛經濟學家Jan Hatzius表示，Omicron可能對成長產生重大影響，但醫療乃至經濟結果的範圍仍然異常寬泛。加上情況或出現「虛驚一場」的可能性，在可能性變得更加明朗之前，該行不會因Omicron而調整增長、通脹和貨幣政策預測。

Hatzius指，接下來的情況可能取決於科學家的工作，包括新變異毒株對疫苗的抵抗力，以及傳播情況較Delta變種如何。